Два казахстанца ликвидированы в ходе перестрелки со спецслужбами в России – КНБ

СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ.Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются.По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование.Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества.Вчера ФСБ сообщила о предотвращенном теракте – якобы двое участников группировки «Вилаят Хорасан» (отделение Исламского государства) планировали вооруженное нападение на московскую синагогу.Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.