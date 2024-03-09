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Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку выявили в Атырау

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 16:32
Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку выявили в Атырау
Фото: ДП Атырауской области
Женщина находилась в розыске по категории «должник».

Сотрудники управления миграционной службы департамента полиции Атырауской области выявляют должников, объявленных в розыск на основании постановлений судебных исполнителей.

- В прошлом году более сотни должников по Атырауской области объявили в розыск. Сотрудники выявили места жительства 79 должников. Их исключили из специальных отчетов. Среди объявленных в розыск должников наряду с гражданами РК встречаются и иностранцы, - пояснили в департаменте полиции области.


27 февраля сотрудники выявили гражданку Узбекистана. 32-летняя женщина находилась в межгосударственном розыске по категории «должник».

- На иностранку 5 декабря 2022 года наложили административный штраф в размере 53 603 тенге. С неё взыскали задолженность. Также она нарушила законность пребывания на территории страны. Её вновь привлекли к адмответственности, - пояснили в ведомстве.


Источник: «Мой город»


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