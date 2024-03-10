Тройное сальто: падение мотоциклиста попало на видео в Алматы

«А как же остановится? Спросить все ли нормально? Помочь? Эхххх!!! Самое страшное это-равнодушие! Пофигизм!»



«Такое равнодушие.. нет что бы выйти, узнать все ли в порядке, помочь чем то...»



«Сразу видно какие алматинцы бездушные, даже не остановился! Не спросил как он!», - пишут возмущенные казахстанцы под видео.

Жесткое падение мотоциклиста попало на видео в Алматы. Кадры обсуждают в социальных сетях.На них видно, как парень падает с мотоцикла, и три раза переворачивается на дороге.Судя по видео, он не пострадал, так как был в шлеме.Однако некоторых пользователей больше всего покоробила невозмутимость водителя авто, на видеорегистратор которого попало происшествие.Источник: Tengrinews.kz