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Тройное сальто: падение мотоциклиста попало на видео в Алматы

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Тройное сальто: падение мотоциклиста попало на видео в Алматы

Фото: кадр из видео
Жесткое падение мотоциклиста попало на видео в Алматы. Кадры обсуждают в социальных сетях.

На них видно, как парень падает с мотоцикла, и три раза переворачивается на дороге.

Судя по видео, он не пострадал, так как был в шлеме.



Однако некоторых пользователей больше всего покоробила невозмутимость водителя авто, на видеорегистратор которого попало происшествие.

«А как же остановится? Спросить все ли нормально? Помочь? Эхххх!!! Самое страшное это-равнодушие! Пофигизм!»

«Такое равнодушие.. нет что бы выйти, узнать все ли в порядке, помочь чем то...»

«Сразу видно какие алматинцы бездушные, даже не остановился! Не спросил как он!», - пишут возмущенные казахстанцы под видео.


Источник: Tengrinews.kz


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