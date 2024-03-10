Верховный муфтий поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

- Рамазан — султан двенадцати месяцев, благословенный и прощающий месяц. В этом месяце прольется свет веры в сердце человека, который озадачен суетой мирских дел. Так как нет сомнения в том, что пост воспитывает в человеке благочестие и богобоязненность. Усилятся благородные нравственные качества, такие как терпение, милосердие, доброта и братство, укрепится вера, - отметил председатель ДУМК в своем поздравлении.

- За соблюдение поста в этом месяце, за искреннюю молитву и оказанную благотворительность записываются бесчисленные награды. Пост — это не просто ограничение себя в еде и питье в течение дня. Пост — это духовная пища для души и исцеление для тела, - подчеркнул Наурызбай кажы Таганулы, добавив, что если люди, которые по состоянию здоровья или старости не могут поститься, но покормят постящихся, то за это тоже полагается вознаграждение.

- Призываю предпринимателей снизить цены на социально важные продукты питания. Предлагаю в заведениях общественного питания сделать меню по доступным ценам, ведь это тоже будет одним из благих дел. Мы выражаем пожелание, чтобы алкоголь, являющийся источником всего зла, не продавался в магазинах. Также я призываю вас внести хоть небольшой вклад в строительство таких важных мест, как дороги, мосты, школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся для общего блага всех жителей.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, передает агентство Kazinform.Верховный муфтий призвал «поспешить к получению вознаграждения и довольства Всевышнего, очищать свой внутренний мир в месяц великой добродетели и заступничества».Верховный муфтий также призвал соотечественников внести свой вклад в благотворительную деятельность, которая будет реализована в течение священного месяца.