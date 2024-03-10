Верховный муфтий поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, передает агентство Kazinform.
- Рамазан — султан двенадцати месяцев, благословенный и прощающий месяц. В этом месяце прольется свет веры в сердце человека, который озадачен суетой мирских дел. Так как нет сомнения в том, что пост воспитывает в человеке благочестие и богобоязненность. Усилятся благородные нравственные качества, такие как терпение, милосердие, доброта и братство, укрепится вера, - отметил председатель ДУМК в своем поздравлении.
Верховный муфтий призвал «поспешить к получению вознаграждения и довольства Всевышнего, очищать свой внутренний мир в месяц великой добродетели и заступничества».
- За соблюдение поста в этом месяце, за искреннюю молитву и оказанную благотворительность записываются бесчисленные награды. Пост — это не просто ограничение себя в еде и питье в течение дня. Пост — это духовная пища для души и исцеление для тела, - подчеркнул Наурызбай кажы Таганулы, добавив, что если люди, которые по состоянию здоровья или старости не могут поститься, но покормят постящихся, то за это тоже полагается вознаграждение.
Верховный муфтий также призвал соотечественников внести свой вклад в благотворительную деятельность, которая будет реализована в течение священного месяца.
- Призываю предпринимателей снизить цены на социально важные продукты питания. Предлагаю в заведениях общественного питания сделать меню по доступным ценам, ведь это тоже будет одним из благих дел. Мы выражаем пожелание, чтобы алкоголь, являющийся источником всего зла, не продавался в магазинах. Также я призываю вас внести хоть небольшой вклад в строительство таких важных мест, как дороги, мосты, школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся для общего блага всех жителей.
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