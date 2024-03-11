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C алматинца требуют 63 миллиона тенге алиментов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:02
C алматинца требуют 63 миллиона тенге алиментов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Частные судебные исполнители Алматы рассказали о самом крупном долге по алиментам в городе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Руководитель палаты частных судебных исполнителей Алматы Айдын Кайдаров рассказал, что на данный момент по городу на исполнении более 18 тысяч дел по взысканию алиментов. Для более эффективной работы некоторыми опытными ЧСИ созданы 10 специализированных контор, которые отрабатывают исключительно исполнение алиментных обязательств. Самый большой долг по алиментам в Алматы на сегодня составляет 63 миллиона тенге.

"К сожалению, статистика свидетельствует о множестве случаев невыплаты алиментов в полной мере. Наша цель не только обеспечить юридическую сторону вопроса, но и привлечь внимание общества к этой актуальной проблеме", - сказал Кайдаров.


По его словам, среди 1000 проблемных дел, где задолженность превышает три месяца, проводится активная работа. Неплательщики алиментов часто аргументируют свои действия отсутствием постоянной работы, в связи с чем подвергаются принудительным мерам исполнения в виде арестов и ограничений со стороны ЧСИ.

В свою очередь руководитель отдела регулирования и контроля за деятельностью судебных исполнителей департамента юстиции Алматы Ануар Жексеков говорит, что существуют причины, по которым с должников сложно взыскать алименты.

"Несмотря на наши усилия, решение проблемы алиментов требует совместных усилий государственных и частных институтов, а также всего общества. Это вопрос, касающийся основ семейных ценностей и благополучия детей, и его решение в интересах будущего нашего общества", - уточнил он.


Кайдаров привел примеры, когда в Алматы произошел беспрецедентный случай по передаче в счет погашения крупной задолженности по алиментам трехкомнатной квартиры в рамках заключенного медиативного соглашения должником. Также второй случай имеет место, где должником передана половина его доли в квартире в счет алиментов. Имеются примеры и принудительного изъятия имущества у должника. Недавно был изъят Lexus 570 у должника для дальнейшей реализации. Всего с начала года изъято более 10 автомашин должников.


Источник: tengrinews.kz
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