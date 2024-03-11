«Предлагается повысить налогообложение предметов «роскоши» – в случае превышения совокупной стоимости всех объектов физического лица предела 130 тыс. МРП», – говорится в проекте Консультативного документа регуляторной политики к проекту Налогового кодекса.

Министерство национальной экономики поясняет, что некоторые люди имеют яхты и частные самолета, всего казахстанцы имеют 490 яхт. Максимальная сумма налога на яхты – порядка Т190 тыс. (55 МРП).

К примеру, в Греции налог на роскошь для открытых яхт варьируется в пределах от 780 евро (Т383 тыс.) до 2340 евро (Т1 149 тыс.) в год, при этом если яхта больше 12 метров сумма налога еще увеличится.

Астана. 11 марта. КазТАГ – Налог на «роскошь» хотят сразу добавить в Новый налоговый кодекс Казахстана, передает корреспондент агентства.Теперь предлагается кратно увеличить ставки. Возможно применение длины яхт для определения ставки налога как в Европейских странах (более пяти метров относятся к роскоши).В целях справедливого налогообложения предлагается более дорогие виды алкогольной продукции и сигары облагать акцизами.Например, зафиксирован ввоз крепких ликероводочных изделий – виски «MACALLAN 50YO» на сумму Т5 995 968 за 0,70 литр (сумма акциза – Т714), коньяк «Cognac Remy Martin Louis XIII» на сумму Т4 225 131 за 3 литра (сумма акциза – Т300), вино «Сhateau Petrus» на сумму Т888 929 за 0,75 литр (сумма акциза – Т26). Также, завезены сигары «Cohiba» на сумму Т143 100 за 15 штук, сигары «Don Antonio Churchills» на сумму Т120 000 за 40 штук.