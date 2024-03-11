Шокирующие подробности убийства Салтанат Нукеновой озвучили в суде

Согласно данным обвинения, в день убийства (8 января 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Между ними произошла ссора. Несмотря на недопонимания, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился.

"Бишимбаев, находясь в алкогольном опьянении, нанес по голове Нукеновой сильные удары. После этого стал пинать ее ногами. Пытаясь спастись, девушка закрылась в одной из комнат, но Бишимбаев выбил дверь и вновь избил ее. В процессе нанесения ударов Бишимбаев обхватил Нукенову за горло и стал душить, от чего последняя потеряла сознание и скончалась на месте", – заявила гособвинитель.

9 ноября, после совершения особо тяжкого преступления, Бишимбаев позвонил директору гастроцентра Байжанову и без объяснения причин приказал тому приехать на работу. Со слов гособвинителя, приехав в гастроцентр, Байжанов увидел Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии и издавала неестественные хрипы. На месте он также обнаружил кровь и вырванные волосы. По просьбе Бишимбаева они подняли Нукенову. При этом ее тело не делало активных движений и не сгибалось. Девушку уложили на диван. Спустя несколько часов Байжанов обнаружил, что Нукенова умерла.

В Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. В ходе выступления прокурор озвучила шокирующие подробности, сообщает Zakon.kz.Нукенова заявила, что устала от этих отношений и хочет уйти от Бишимбаева, о чем в сообщении рассказала брату.