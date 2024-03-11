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Хиджаб на девочках – это сексуализация детей, заявил религиовед

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Хиджаб на девочках – это сексуализация детей, заявил религиовед
Фото: Голос народа
Религиовед Аль-Фараби Болатжан высказался о ношении хиджаба несовершеннолетними в интервью для YouTube-канала «Диванные Эксперты», передает «Голос народа».

В своих высказываниях эксперт подчеркнул, что надевание хиджаба на детей может стать формой сексуализации.

«Надевание хиджаба на девочек – сексуализация детей. Почему нужен хиджаб? Когда вы спросите у любого, он скажет - хиджаб необходим, чтобы сохранить своё тело от глаз похотливых мужчин. Девушки начинают носить хиджаб, когда у них наступают месячные. Это знак, что она готова к половой жизни, то есть к замужеству. В Казахстане возраст согласия - 16 лет, а брачный возраст - 18 лет. То есть получается, надевая хиджаб на 13-летних дочерей, родители, по сути говорят, что их дочь готова к замужеству», - говорит Болатжан.


Он также поделился информацией о случаях, когда родители тайно устраивали никях для своих несовершеннолетних детей.

«Я знаю печальные случаи, когда родители заключали обряд никяха подпольно, призвав муллу на дом. Своим дочерям 12-13 лет, у которых начались месячные, они проводили никях с взрослыми мужчинами», – добавил он.


Источник: golos-naroda.kz
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