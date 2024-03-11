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Казахстан и Азербайджан планируют строить оптико-волоконную связь по дну Каспия

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 19:42
Казахстан и Азербайджан планируют строить оптико-волоконную связь по дну Каспия
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем выступлении президент Казахстана назвал Азербайджан стратегическим партнером нашей страны, а также отметил важность своего визита в Баку.

"Данный государственный визит является чрезвычайно важным с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими государствами. Меня сопровождает очень большая делегация. Это говорит о том, что мы тщательно готовились ко всем аспектам этого государственного визита в братский Азербайджан. Действительно, визит завершился полным успехом. Сегодня мы присутствовали при подписании соответствующих документов, соглашений. Но самое главное то, что, как мы договорились, усилия правительств и других профильных ведомств будут направлены на полную реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи на высшем уровне", – заявил лидер Казахстана.


Глава государства подчеркнул, что взаимодействие Казахстана и Азербайджана служит примером межгосударственных отношений, основанных на узах дружбы, доверии, уважении и учете интересов друг друга. По его словам, все контакты на высшем уровне очень полезны для укрепления стратегического партнерства и союзничества между странами. Он отметил значимость обсужденных вопросов в ходе первого заседания Межгоссовета.

"Мы сегодня говорили о том, что помимо ресурсов сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют как естественные партнеры. И сегодняшняя церемония открытия железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан о многом говорит. Это действительно очень важное мероприятие. Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптико-волоконной связи по дну Каспия. Это уникальные проекты", – сказал президент.


Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Затем Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Позднее президенты двух стран обсудили совместные проекты.


Источник: zakon.kz
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