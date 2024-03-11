Санитарные книжки казахстанцы будут получать онлайн с 2025 года

"Это позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе", – говорится в сообщении.

Результаты медосмотра будут отображаться в личном кабинете.

"В настоящее время идёт работа по интеграции медицинских информационных систем, в результате которой сервис "Е-Денсаулык" начнёт приём данных модуля "Личная медицинская книжка", – сообщили в ведомстве.

С 1 января 2025 года личные медицинские книжки граждан (санитарные книжки) перейдут полностью в онлайн-формат, сообщили в Министерстве здравоохранения.В Минздраве рассказали, что процесс автоматизации выдачи личной медицинской книжки сейчас находится на завершающем этапе.1. Работники объектов общественного питания и пищевой промышленности.2. Работники объектов продовольственной торговли, лица, занимающиеся перевозкой продовольственных товаров.3. Работники кремово-кондитерских производств и детских молочных кухонь.4. Работники организаций по обслуживанию пассажиров (железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, аэропортов, морских и речных вокзалов, автовокзалов, метрополитенов).5. Проводники пассажирских поездов, стюарты речного, морского и авиатранспорта.6. Работники учебных заведений начального, среднего общего, профессионального, высшего образования, внешкольных учреждений, компьютерных клубов.7. Работники сезонных детских и подростковых оздоровительных организаций.8. Работники дошкольных организаций, школ-интернатов, детских санаторных круглогодичных оздоровительных организаций, детских домов, работники домов семейного типа.9. Медицинские работники родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорождённых, отделений недоношенных, и стационаров смешанных отделений сельских больниц и дневные стационары. Медицинские работники организаций, независимо от форм собственности.10. Медицинский персонал организаций службы крови, медицинские работники хирургического, гинекологического, акушерского, гематологического, стоматологического профилей и медицинские работники, проводящие инвазивные методы диагностики и лечения, медицинский персонал, занимающийся гемодиализом, а также медицинский персонал вирусологических, бактериологических, клинических, иммунологических и паразитологических лабораторий.11. Работники санаториев, домов отдыха, пансионатов, интернатов и домов для инвалидов и престарелых, медико-социальные работники на дому.12. Работники сферы обслуживания (бани, душевые, сауны, парикмахерские, косметологические салоны, прачечные, химчистки), работники бассейнов и водолечебниц, грязелечебниц, спортивно-оздоровительных организаций, менеджеры, администраторы, заведующие этажами гостиниц, мотелей, общежитий, кемпингов.13. Работники аптек, фармацевтических организаций (заводы, фабрики), занятые изготовлением, фасовкой и реализацией лекарственных средств.14. Работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, лица, обслуживающие водопроводные сети, работники производственных лабораторий, объектов водоснабжения и канализации.15. Учащиеся (студенты) общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений перед началом и в период прохождения практики в организациях, как работники, которые подлежат обязательным медицинским осмотрам.В зависимости от сферы деятельности требуется регулярно проходить обследование один раз в год или один раз в шесть месяцев.