Жительница Атырау неоднократно продавала своих новорожденных детей

Ранее приговором суда одна из подсудимых была осуждена на восемь лет лишения свободы за неоднократную торговлю несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, а также неоднократное мошенничество.

Четверо других фигурантов дела получили три года лишения свободы условно за торговлю несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимая, будучи беременной, вступила в сговор с семейной парой о продаже им ребенка после его рождения, с целью улучшения своего материального положения.

Затем женщина вновь забеременела. Она пообещала передать ребенка двум семейным парам за определенную сумму. Однако, взяв с них деньги, исчезла. В результате потерпевшим причинен ущерб в 2,3 миллиона тенге.

В Атырау оставили в силе приговор в отношении пяти осужденных по делу о торговле новорожденными детьми, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.После передачи денежных средств семейная пара забрала ребенка в семью.В это же время подсудимая вступила в сговор уже с другой семейной парой о продаже им ребенка после его рождения. Супружеская пара периодически переводили деньги на счет подсудимой до рождения ребенка. После рождения ребенка супруги забрали ребенка в семью.Семейные пары, выкупив новорожденных за деньги, установили отцовство и вписали свои имена в свидетельство о рождении детей.Дело в апелляции рассмотрено по апелляционным жалобам осужденных и адвокатов, которые просили отменить приговор суда и вынести оправдательный приговор. Коллегия, изучив апелляционные жалобы сторон, не нашла оснований для изменения или отмены приговора. В связи с чем, постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.