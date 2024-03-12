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Жительница Атырау неоднократно продавала своих новорожденных детей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:28
Жительница Атырау неоднократно продавала своих новорожденных детей
Фото из открытых источников
В Атырау оставили в силе приговор в отношении пяти осужденных по делу о торговле новорожденными детьми, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

Ранее приговором суда одна из подсудимых была осуждена на восемь лет лишения свободы за неоднократную торговлю несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, а также неоднократное мошенничество.


Четверо других фигурантов дела получили три года лишения свободы условно за торговлю несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору.


Подсудимая, будучи беременной, вступила в сговор с семейной парой о продаже им ребенка после его рождения, с целью улучшения своего материального положения.


После передачи денежных средств семейная пара забрала ребенка в семью.

Затем женщина вновь забеременела. Она пообещала передать ребенка двум семейным парам за определенную сумму. Однако, взяв с них деньги, исчезла. В результате потерпевшим причинен ущерб в 2,3 миллиона тенге.


В это же время подсудимая вступила в сговор уже с другой семейной парой о продаже им ребенка после его рождения. Супружеская пара периодически переводили деньги на счет подсудимой до рождения ребенка. После рождения ребенка супруги забрали ребенка в семью.

Семейные пары, выкупив новорожденных за деньги, установили отцовство и вписали свои имена в свидетельство о рождении детей.

Дело в апелляции рассмотрено по апелляционным жалобам осужденных и адвокатов, которые просили отменить приговор суда и вынести оправдательный приговор. Коллегия, изучив апелляционные жалобы сторон, не нашла оснований для изменения или отмены приговора. В связи с чем, постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.


Источник: tengrinews.kz
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