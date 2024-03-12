«Не отвечайте на незнакомые звонки» — Минцифры

Председатель комитета по информбезопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов сообщил, что каждая такая утечка наносит не только репутационные риски, но и имеет риск для самого казахстанца.

«Нужно быть внимательным при общении с незнакомыми людьми в социальных сетях, мессенджерах. Не отвечайте на незнакомые звонки, не передавайте банковские карты, коды от банковских карт. Не передавайте любую другую вашу личную информацию. Будьте бдительны. Пожалуйста, ознакомьтесь более подробно с рекомендациями Минцифры на сайте нашего ведомства», — сказал он.

Министерство цифрового развития озвучило рекомендации казахстанцам по предотвращению утечки персональных данных, передаёт BaigeNews.kz.Он напомнил, что каждый гражданин должен знать, что в случае утечки возможна очень сильная активизация мошеннических действий в его адрес и нужно быть к этому готовым.Как сообщалось ранее, 5 марта 2024 года АО «Государственная техническая служба» обнаружило утечки более 2 миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»).