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В Казахстане изменились правила медицинского освидетельсвования

Просмотров:410 Опубликовано: Сегодня, 09:55
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельсвования
Фото: akorda.kz
Министр труда и социальной защиты приказом от 4 марта 2024 года внес изменения в Правила проведения медико-социальной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что медицинское освидетельствование лица проводится по направлению ВКК медицинской организации по месту его постоянной регистрации:

- в отделах МСЭ или отделах методологии и контроля МСЭ соответствующего региона;
- в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь;
- в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;
- в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в следственных изоляторах;
- на дому;
- заочно;
- заочно проактивно. Эта форма вводится в действие с 1 января 2025 года

В новой редакции изложен и порядок освидетельствования и переосвидетельствования.

Так, говорится, что освидетельствование (переосвидетельствование), за исключением заочного проактивного освидетельствования проводится по заявлению на проведение МСЭ по утвержденной форме, с представлением документа, удостоверяющего личность либо электронного документа из сервиса цифровых документов освидетельствуемого лица, законного представителя при подаче им заявления, и на основании сведений, получаемых из государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" в форме электронных документов, удостоверенных электронной цифровой подписью (ЭЦП):

- сведения, подтверждающие факт содержания лица в учреждении уголовно-исполнительной системы или следственном изоляторе;
- заключение на МСЭ по форме № 031/у. Срок действия формы № 031/у составляет не более одного месяца со дня ее подписания;
- медицинская часть индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью по форме № 033/у, при ее разработке медицинской организацией;
- медицинская карта амбулаторного пациента для анализа динамики заболевания, выписки из истории болезни, заключения специалистов и результаты обследований при их наличии;
- лист (справка) о временной нетрудоспособности, представляемый работающим лицом, для внесения данных об экспертном заключении;
- документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии), представляемый при первичном освидетельствовании лицом трудоспособного возраста, а при производственных травмах и профессиональных заболеваниях также предоставляются сведения о характере и условиях труда на производстве (заполняется работодателем);
- документ, подтверждающий факт участия (или неучастия) в системе обязательного социального страхования, представляемый при первичном установлении степени утраты общей трудоспособности (степень УОТ) по данному социальному риску;
- акт о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, представляемый лицом, получившим производственную травму и/или профессиональное заболевание при первичном установлении степени УПТ для установления причины УПТ и (или) инвалидности по данному несчастному случаю.

При отсутствии акта о несчастном случае и прекращении деятельности работодателя-индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица прилагается решение суда о причинно-следственной связи травмы или заболевания с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, представляемое лицом, получившим производственную травму или профессиональное заболевание;

- заключение экспертной профпатологической комиссии или республиканской экспертной конфликтной профпатологической комиссии, выданное не позднее двухлетней давности, представляемое лицом, получившим профессиональное заболевание;
- документ, выданный уполномоченным органом в соответствующей сфере деятельности, установившим причинно-следственную связь, представляемый один раз для определения причины инвалидности, связанной с ранением, контузией, травмой, увечьем, заболеванием;
- документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) - при установлении опеки (попечительства);
- сведения о перемене имени, отчества, фамилии, требуются при повторном переосвидетельствовании в случае перемены в имени или фамилии освидетельствуемого лица;
- заключение психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) при его наличии - при освидетельствовании (переосвидетельствовании) детей.

При отсутствии сведений в информационных системах, к заявлению освидетельствуемого лица прилагаются форма № 031/у, а также копии соответствующих документов на бумажном носителе и подлинники для сверки.

Документы представляются на казахском или русском языках.

Уточняется, что при стойких, необратимых изменениях и нарушениях функций организма, неэффективности проведенных в полном объеме реабилитационных мероприятий, включая оперативное лечение или трансплантацию органов, стабильности группы инвалидности и динамическом наблюдении за лицом с инвалидностью первой группы не менее четырех лет, второй - не менее пяти лет, третьей - не менее шести лет, за исключением состояний, указанных в Перечне заболеваний, дефектов, при которых инвалидность лицам старше 18 лет устанавливается сроком на 5 лет.

Отдел методологии и контроля МСЭ при выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу или необоснованного вынесения экспертного заключения проводит очное переосвидетельствование по контролю.

Эта норма дополнена новыми пунктами следующего содержания:

1. Для переосвидетельствования по контролю лицу с инвалидностью необходимо явиться в отдел методологии и контроля МСЭ в течение трех рабочих дней со дня отправки sms-уведомления освидетельствуемому лицу или его законному представителю из АИС "ЦБДИ" на абонентский номер, зарегистрированный в БМГ, а в случае отсутствия регистрации абонентского номера в БМГ - с момента получения приглашения почтовой связью.
2. В случае неявки освидетельствуемого лица на очное переосвидетельствование по контролю отдел методологии и контроля МСЭ оформляет протокол, на основании которого до переосвидетельствования по контролю и вынесения экспертного заключения приостанавливаются выплаты и пособия, связанные с установлением инвалидности или степени утраты трудоспособности.
3. Инвалидность или степень утраты трудоспособности в случаях переосвидетельствования отделом методологии и контроля МСЭ при проведении контроля обоснованности экспертного заключения отдела МСЭ или при выявлении фактов представления недостоверных документов, необоснованно вынесенного экспертного заключения, устанавливается:

- с даты установления инвалидности или степени утраты трудоспособности отделом МСЭ, если группа инвалидности усилена (лицо с инвалидностью переведено в более тяжелую группу) или увеличена степень утраты трудоспособности;
- с даты приостановления отделом методологии и контроля МСЭ, если лицо с инвалидностью переведено в менее тяжелую группу или инвалидность не установлена или снижена или не установлена степень утраты трудоспособности, либо когда группа инвалидности или степень утраты трудоспособности не меняются.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2024 года.


Источник: zakon.kz
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