Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Марта
+5...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.91 KZT
  • €1 = 491.15 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Хлебом единым: что едят бедные и богатые казахстанцы

Просмотров:398 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Хлебом единым: что едят бедные и богатые казахстанцы
фото: lsm.kz
Малообеспеченный казахстанец ест в три раза меньше еды, чем богатый, передает LS.

В IV квартале 2023 года один житель страны из 10% наиболее обеспеченного населения съедал в среднем 41,8 кг хлебопродуктов и круп. А житель из 10% наименее обеспеченной группы – 24,8 кг. Такие данные приводит Бюро нацстатистики.


При этом бедные казахстанцы за этот квартал съедали в 3,8 раза меньше мяса (10,1 кг), чем богатые (38,5 кг), по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В рацион состоятельного жителя входили также рыба и морепродукты – 7,2 кг, а у бедного – 1,7 кг. Разница – в 4,2 раза.


Потребление молока и молочных продуктов различалось в 3,2 раза. Если обеспеченный человек в среднем съедал 102,6 кг в квартал, то бедный – 31,4 кг.

За три месяца малообеспеченный житель Казахстана мог позволить себе 30,4 яйца, а состоятельный – 86,4 штуки (в 2,8 раза больше).


Что касается овощей, то здесь разрыв в 2,6 раза. Так, бедные казахстанцы в квартал съедают 12,6 кг овощей (не считая картофеля), а богатые – 32,8 кг. А вот непосредственно по картофелю потребление у бедных ниже в 2,6 раза: 6,9 кг против 17,8 кг.

Разница по фруктам существеннее – в 3,7 раза: обеспеченный казахстанец съел за три месяца 33,6 кг, а бедный – 9,1 кг.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика