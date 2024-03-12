Хлебом единым: что едят бедные и богатые казахстанцы

Малообеспеченный казахстанец ест в три раза меньше еды, чем богатый, передает LS
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В IV квартале 2023 года один житель страны из 10% наиболее обеспеченного населения съедал в среднем 41,8 кг хлебопродуктов и круп. А житель из 10% наименее обеспеченной группы – 24,8 кг. Такие данные приводит Бюро нацстатистики.
При этом бедные казахстанцы за этот квартал съедали в 3,8 раза меньше мяса (10,1 кг), чем богатые (38,5 кг), по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В рацион состоятельного жителя входили также рыба и морепродукты – 7,2 кг, а у бедного – 1,7 кг. Разница – в 4,2 раза.
Потребление молока и молочных продуктов различалось в 3,2 раза. Если обеспеченный человек в среднем съедал 102,6 кг в квартал, то бедный – 31,4 кг.
За три месяца малообеспеченный житель Казахстана мог позволить себе 30,4 яйца, а состоятельный – 86,4 штуки (в 2,8 раза больше).
Что касается овощей, то здесь разрыв в 2,6 раза. Так, бедные казахстанцы в квартал съедают 12,6 кг овощей (не считая картофеля), а богатые – 32,8 кг. А вот непосредственно по картофелю потребление у бедных ниже в 2,6 раза: 6,9 кг против 17,8 кг.
Разница по фруктам существеннее – в 3,7 раза: обеспеченный казахстанец съел за три месяца 33,6 кг, а бедный – 9,1 кг.
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