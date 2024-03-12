Хлебом единым: что едят бедные и богатые казахстанцы

В IV квартале 2023 года один житель страны из 10% наиболее обеспеченного населения съедал в среднем 41,8 кг хлебопродуктов и круп. А житель из 10% наименее обеспеченной группы – 24,8 кг. Такие данные приводит Бюро нацстатистики.

В рацион состоятельного жителя входили также рыба и морепродукты – 7,2 кг, а у бедного – 1,7 кг. Разница – в 4,2 раза.

За три месяца малообеспеченный житель Казахстана мог позволить себе 30,4 яйца, а состоятельный – 86,4 штуки (в 2,8 раза больше).