"Откуда еще два?" Премьер нашел "лишние" заводы в докладе у министра

"Согласно представленной ранее информации, будет построено 35 заводов. В докладе вы сказали, что будет построено 37 новых заводов. Откуда еще 2 новых завода?" - спросил Бектенов у Нысанбаева.

"Еще два завода добавлено по Астане. Вчера добавляли в доклад. Слайды были предоставлены на прошлой неделе", - ответил министр.

"Ежедневно с каждым акиматом прорабатывается, соответствующий заместитель акима области, а также совместно с сотрудниками соответствующих управлений. Каждый проект был рассмотрен. Здесь степень готовности данных проектов очень высокая", - заверил чиновник.

Премьер-министр Олжас Бектенов нашел два "лишних" мусороперерабатывающих завода в докладе министра экологии Ерлана Нысанбаева. Последний представил сегодня на заседании правительства информацию по вопросу переработки твердых бытовых отходов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Тогда премьер уточнил, идет ли речь о конкретных проектах, которые будут реализованы. По словам Нысанбаева, вопросы по данным проектам ежедневно прорабатываются с уполномоченными органами.Глава правительства потребовал у министра предоставить конкретные данные, пообещав, что будет держать данный вопрос на контроле.