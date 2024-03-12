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"Откуда еще два?" Премьер нашел "лишние" заводы в докладе у министра

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 12:07
"Откуда еще два?" Премьер нашел "лишние" заводы в докладе у министра
Фото: t.me/KZgovernment
Премьер-министр Олжас Бектенов нашел два "лишних" мусороперерабатывающих завода в докладе министра экологии Ерлана Нысанбаева. Последний представил сегодня на заседании правительства информацию по вопросу переработки твердых бытовых отходов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Согласно представленной ранее информации, будет построено 35 заводов. В докладе вы сказали, что будет построено 37 новых заводов. Откуда еще 2 новых завода?" - спросил Бектенов у Нысанбаева.


"Еще два завода добавлено по Астане. Вчера добавляли в доклад. Слайды были предоставлены на прошлой неделе", - ответил министр.


Тогда премьер уточнил, идет ли речь о конкретных проектах, которые будут реализованы. По словам Нысанбаева, вопросы по данным проектам ежедневно прорабатываются с уполномоченными органами.

"Ежедневно с каждым акиматом прорабатывается, соответствующий заместитель акима области, а также совместно с сотрудниками соответствующих управлений. Каждый проект был рассмотрен. Здесь степень готовности данных проектов очень высокая", - заверил чиновник.


Глава правительства потребовал у министра предоставить конкретные данные, пообещав, что будет держать данный вопрос на контроле.


Источник: tengrinews.kz
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