Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Марта
+5...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.91 KZT
  • €1 = 491.15 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстан лидирует в ТОП направлений для туристов из ОАЭ на Ораза айт 2024

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Казахстан лидирует в ТОП направлений для туристов из ОАЭ на Ораза айт 2024
Фото из открытых источников
В святой месяц Рамадан и перед наступающим фестивалем Ид аль-Фитр, мировая система поиска авиабилетов Skyscanner представила данные, свидетельствующие о том, что Казахстан стал самым популярным туристическим направлением для жителей ОАЭ.

Согласно отчету Skyscanner, наиболее предпочтительной датой для вылета для жителей ОАЭ является 2 апреля 2024 года. При этом более половины опрошенных путешественников (51%) предпочитают поездки, длительностью неделю или менее. Интерес к поездкам в Казахстан значительно превышает другие популярные направления, с ростом на 195%.

Список желаемых стран для отдыха выглядит следующим образом, включая годовой рост поисков рейсов в апреле:

Казахстан: 195%
Сейшелы: 115%
Кипр: 99%
Япония: 90%
Вьетнам: 81%
Оман: 78%
Швейцария: 56%
Кения: 53%
Маврикий: 52%
Греция: 49%

Эксперт по путешествиям Skyscanner, Аюб Эль Мамун, подчеркивает, что выбор Казахстана связан с стремлением жителей ОАЭ к культурно-ориентированному и спокойному отдыху во время Ид аль-Фитр, что отражает эффективное развитие туризма в Казахстане.


Источник: travelpress.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика