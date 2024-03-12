Казахстан лидирует в ТОП направлений для туристов из ОАЭ на Ораза айт 2024

В святой месяц Рамадан и перед наступающим фестивалем Ид аль-Фитр, мировая система поиска авиабилетов Skyscanner представила данные, свидетельствующие о том, что Казахстан стал самым популярным туристическим направлением для жителей ОАЭ.



Согласно отчету Skyscanner, наиболее предпочтительной датой для вылета для жителей ОАЭ является 2 апреля 2024 года. При этом более половины опрошенных путешественников (51%) предпочитают поездки, длительностью неделю или менее. Интерес к поездкам в Казахстан значительно превышает другие популярные направления, с ростом на 195%.



Список желаемых стран для отдыха выглядит следующим образом, включая годовой рост поисков рейсов в апреле:



Казахстан: 195%

Сейшелы: 115%

Кипр: 99%

Япония: 90%

Вьетнам: 81%

Оман: 78%

Швейцария: 56%

Кения: 53%

Маврикий: 52%

Греция: 49%



Эксперт по путешествиям Skyscanner, Аюб Эль Мамун, подчеркивает, что выбор Казахстана связан с стремлением жителей ОАЭ к культурно-ориентированному и спокойному отдыху во время Ид аль-Фитр, что отражает эффективное развитие туризма в Казахстане.