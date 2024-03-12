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Военнослужащему, который присвоил и проиграл 23 млн тенге на ставках, вынесли приговор в Актобе

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Военнослужащему, который присвоил и проиграл 23 млн тенге на ставках, вынесли приговор в Актобе
Фото из открытых источников
Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Военнослужащего Актюбинского гарнизона приговорили к лишению свободы за то, что он систематически воровал бюджетные деньги и спускал их на ставки в букмекерской конторе, сообщает пресс-служба военного суда.

"В военном суде Актюбинского гарнизона огласили приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего С. по факту хищения бюджетных денежных средств в размере более 23 млн тенге", – говорится в сообщении.


Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы без конфискации имущества и лишили воинского звания. Также с него взыскали принудительный платёж в Фонд компенсации потерпевших и судебные издержки.

"Суд установил, что подсудимый С. будучи в должности начальника финансовой службы незаконно перечислял денежные средства на свои банковские счета, подменив ЭЦП-ключ первого руководителя управления. Присвоенные бюджетные средства использовал для ставок на платформе Olimp, надеясь возместить растрату за счёт выигрыша. В результате государству причинён ущерб более чем на 23 млн тенге", – добавили в военном суде.


Отмечается, что подсудимый признал вину и возместил причинённый ущерб в полном объёме до поступления уголовного дела в суд.

Приговор суда вступил в законную силу.


Источник: informburo.kz
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