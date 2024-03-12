Военнослужащему, который присвоил и проиграл 23 млн тенге на ставках, вынесли приговор в Актобе

"В военном суде Актюбинского гарнизона огласили приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего С. по факту хищения бюджетных денежных средств в размере более 23 млн тенге", – говорится в сообщении.

"Суд установил, что подсудимый С. будучи в должности начальника финансовой службы незаконно перечислял денежные средства на свои банковские счета, подменив ЭЦП-ключ первого руководителя управления. Присвоенные бюджетные средства использовал для ставок на платформе Olimp, надеясь возместить растрату за счёт выигрыша. В результате государству причинён ущерб более чем на 23 млн тенге", – добавили в военном суде.

Его приговорили к 6 годам лишения свободы.Военнослужащего Актюбинского гарнизона приговорили к лишению свободы за то, что он систематически воровал бюджетные деньги и спускал их на ставки в букмекерской конторе, сообщает пресс-служба военного суда.Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы без конфискации имущества и лишили воинского звания. Также с него взыскали принудительный платёж в Фонд компенсации потерпевших и судебные издержки.Отмечается, что подсудимый признал вину и возместил причинённый ущерб в полном объёме до поступления уголовного дела в суд.Приговор суда вступил в законную силу.