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Казахстанцы пытались перевести 12,7 млн тенге на счета экстремистской организации ДВК

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Казахстанцы пытались перевести 12,7 млн тенге на счета экстремистской организации ДВК
Коллаж: kursiv.media
Больше 1 200 казахстанцев пытались перевести миллионы тенге на счета сторонников Мухтара Аблязова, лидера экстремистского в Казахстане движения ДВК. Попытки банковских переводов пресекли сотрудники Агентства по финмониторингу РК.

«Агентством по финансовому мониторингу пресечены попытки перевода 1 201 гражданами 12,7 млн тенге на банковские карты сподвижников лидера организации. Деньги в адрес ДВК пытались перевести только физические лица», — сообщили в АФМ.


В Агентстве подчеркнули, что в 2018 году решением Есильского районного суда деятельность ДВК признали экстремистской и запретили на всей территории Казахстана. Кроме того, ДВК включен в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

«Организация зарегистрирована на территории Республики Казахстан. Лидер организации Мухтар Аблязов находится на территории Французской Республики», — говорится в сообщении.


Контекст. В конце февраля глава АФМ Дмитрий Малахов на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что Агентство идентифицировало и заблокировало 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

В марте 2018 года Генпрокуратура РК сообщила, что деятельность движения «Демократический выбор Казахстана» признана экстремистской. А лидер движения Мухтар Аблязов, скрываясь от правосудия за рубежом, нарушает законы республики.

«Аблязов активно призывает граждан вступать в движение «Демократический выбор Казахстана», формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения», — подчеркивали в прокуратуре.


Мухтар Аблязов сбежал из Казахстана в 2009 году после краха БТА Банка, после чего власти страны обвинили его в хищении $7,5 млрд из банка. На данный момент он находится во Франции.

В 2018 году специализированный межрайонный суд по уголовным делам по Жамбылской области приговорил Мухтара Аблязова к пожизненному лишению свободы. Экс-банкир обвинен в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 28 части 3, 96 части 2 подпунктов «ж, з» УК РК (Организация убийства, то есть противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму).


Источник: kursiv.media
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