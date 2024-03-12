Уезжающие из Казахстана смогут вернуть деньги за утильсбор только в течение года после оплаты

«С момента оплаты за утильсбор должно пройти… Это (надо обратиться – «Курсив») в течение года, потому что есть норма, ограничивающая возврат. Если мы уже оплатили налоги и отчитались в налоговые органы, то возврат невозможен», — пояснил спикер.

В обозримом будущем Минпромстрой снижать тарифы утильсбора не собирается. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ведомства.

О том, как граждане, желающие уехать из Казахстана, могут получить обратно выплату за утильсбор, рассказал журналистам представитель «Жасыл Даму» Ержан Сарсенбай. Выяснилось, что после оплаты, вернуть его можно только в течение года, но есть нюансы.По словам Сарсенбая, возврат средств, оплаченных за утильсбор в Казахстане, предусмотрен экологическим кодексом. Однако желающие покинуть страну вместе с автомобилем должны знать, что существуют определенные сроки.В Казахстане сумма утилизационного сбора составляет до 2 млн тенге, также имеется сбор за первичную регистрацию для новых автомобилей – 1 тыс. тенге, для автомобилей от 2 до 3 лет – 185 тыс. тенге, старше 3-х лет – 1,8 млн тенге.Напомним, длительное время взиманием и распределением утилизационных платежей занимался частный «Оператор РОП», связанный с утилизационным бизнесом младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой. В январе 2022 года по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева функции по администрированию утильсбора перешли к госкомпании «Жасыл даму», специализирующейся на утилизации опасных отходов. Само предприятие «Оператор РОП» его собственники подарили государству. В конце того же месяца стало известно о задержании вице-министра экологии Ахметжана Примкулова, курировавшего вопросы утилизации мусора, и главы «Оператора РОП» Медета Кумаргалиева по делу о хищениях при утилизации автомобилей, управляющий директор по правовым вопросам предприятия Руслан Шамшиев был найден мертвым.