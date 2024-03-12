Умер экс-депутат Гани Калиев

Гани Алимович Калиев родился 19 июля 1938 года в ауле Бельбасар Жамбылской области. Доктор экономических наук, профессор, академик Национальной академии наук, руководил разработкой и внедрением в производство оптимальных параметров перспективных агропромышленных формирований в плодоовощеводстве, хлопководстве, скотоводстве и овцеводстве, специализации сельхозпредприятий в условиях межхозяйственной кооперации.

На 87-м году жизни умер политический деятель, экс-депутат Верховного совета и Мажилиса, бывший председатель политической партии "Ауыл" Гани Калиев, передает Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе партии.Более десяти лет возглавлял научно-исследовательские институты в сфере сельского хозяйства.В 1990-м году Гани Калиев стал депутатом Верховного совета Казахской ССР и позже депутатом Мажилиса независимого Казахстана.Возглавлял политическую партию "Ауыл" с 2000 по 2015 годы.В разные годы Калиев заслужил звание заслуженного деятеля науки, ордена "Парасат", медалей "За освоение целинных и залежных земель", "Тыңға 50 жыл".Гани Калиев - автор более 300 научных трудов (10 монографий и 4 учебника).