Температурный рекорд 78-летней давности побит в Казахстане

К примеру, 8 февраля на метеостанции Актау была зафиксирована максимальная температура воздуха +11,8 градуса, обновился рекорд 2004 года (+11,1 градуса), в Атырау абсолютный максимум составил +10 градусов, таким образом обновился рекорд 2020 года (+9,4 градуса), в Уральске столбик термометра достиг отметки +2,8 градуса, тем самым обновился рекорд 1958 года (+2,4 градуса), в Кызылорде самая высокая температура воздуха была +14,5 градуса, перекрыт рекорд 2020 года (+12,5 градуса), в Павлодаре абсолютный максимум составил +4,1 градуса, тем самым обновился рекорд 2015 года (+3,4 градуса), в Туркестане было отмечено +16,8 градуса, таким образом был перекрыт рекорд 2006 года (+15,4 градуса), хотя в целом по Туркестанской области воздух прогрелся в этот день до +20 градусов.

10 февраля в Актау абсолютный максимум составил +11,4 градуса, таким образом обновился рекорд 1990 года (+11,1 градуса), в Алматы абсолютный максимум составил +15,4 градуса, обновился рекорд 2015 года (+14,4 градуса), в Жезказгане столбик термометра достиг отметки +2,8 градуса, перекрылся рекорд 1996 года (+2,6 градуса), в Караганде наблюдалась максимальная температура воздуха +4,5 градуса, таким образом был перекрыт рекорд 1946 года (+2,9 градуса), в Кызылорде воздух прогрелся до +15 градусов, был перекрыт абсолютный максимум 1996 года (+12,6 градуса), в Павлодаре была зафиксирована максимальная температура воздуха +4,8 градуса, что стало выше рекорда 1999 года (+2,4 градуса), в Семее абсолютный максимум составил +5,6 градуса, таким образом обновился рекорд 2020 года (+3,7 градуса).

В Казахстане побит температурный рекорд 78-летней давности, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказали в Казгидромете, в первой декаде февраля практически на всей территории Казахстана отмечалось значительное потепление, были установлены рекорды как в температурном режиме, так и по количеству выпавших атмосферных осадков.В Астане 9 февраля столбик термометра достиг отметки +4 градуса, обновился рекорд 2004 года (+1,1 градуса), а самая низкая температура воздуха была зафиксирована 16 февраля -33,2 градуса.По данным синоптиков, в феврале осадков выпало на большей части республики около и больше нормы в 1,3-6,6 раза.Напомним, что в январе из-за аномально теплой погоды был побит рекорд 36-летней давности в Актау и Семее.