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Tele2 захотел оштрафовать Kcell

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Tele2 захотел оштрафовать Kcell
Коллаж: Kursiv.media
Компания «Мобайл Телеком-Сервис», работающая под брендами Tele2/Altel, потребовала выплатить от сестринской фирмы Kcell 5,8 млрд тенге за неисполнение обязательств по договору об использовании совместных сетей. Об этом говорится в финотчетности Kcell. Ранее на мобильного оператора подала в суд материнская компания «Казахтелеком».

Штраф от Tele2

Kcell и «Мобайл Телеком-Сервис» (сестринская компания Kcell, так как ее контролирующим акционером также является «Казахтелеком» с долей в 100%) заключили договор о совместном использовании сети в 2022 году. Стороны решили вместе строить новые площадки и модернизировать существующую сеть, что включает в себя штрафные санкции за взаимные нарушения условий соглашения. В 2024 году «Мобайл Телеком-Сервис» направило официальное уведомление в адрес Kcell с требованием заплатить штраф в 5,8 млрд тенге в связи с неисполнением обязательств по договору за 2023 год.

Какие именно обязательства не выполнены, не уточняется. «Курсив» направил запросы в обе компании. Кроме того, были выявлены разногласия по поводу толкования условий расчета штрафа. В данный момент Kcell находится в процессе переговоров по урегулированию суммы требования.

Арбитраж с Amdocs

В 2014 году Kcell заключил соглашение с подразделениями американского разработчика программного обеспечения «Амдокс-Казахстан» и «Амдокс Софтвер Солюшнс». Компании обязались разработать, внедрить и установить конвергентную биллинговую систему (необходима для автоматизации услуг) для Kcell. Сумму сделки тогда оценили в $44 млн.

Спустя четыре года Kcell уведомил поставщиков о расторжении договора поставки, за исключением услуг технической поддержки. Причиной этому стало низкое качество биллинговой системы, а также несоответствующее выполнение договорных обязательств. Кроме того, произошла задержка с поставкой и внедрением системы OLC (онлайн-тарификация). В мае 2020 года Kcell также вышел из договора о технической поддержке, с чем не согласился Amdocs. Был назначен арбитраж, в 2022 году у Kcell был резерв на эти цели на сумму 3,4 млрд тенге.

В марте прошлого года было получено решение арбитража. Иск Amdocs был удовлетворен на 3,7 млрд тенге. В сентябре 2023 года стороны подписали мировое соглашение на $6 млн (2,7 млрд тенге) о добровольном исполнении решения арбитража с целью снижения выплат и рисков. После этого все претензии и все невыполненные обязательства считаются урегулированными/погашенными.

Расследования антимонопольных органов

В июне 2022 года Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении Kcell с претензией о поддержании монопольно высокой цены. Мобильный оператор не согласился с расследованием и начал апелляционный процесс. В ноябре 2023 года в результате судебных разбирательств, проведенных в течение 2022 и 2023 годов, 2022 год был исключен из первоначального аудированного периода постановлением Верховного суда.

Спустя две недели после вышеуказанного решения расследование было возобновлено. В декабре Kcell вновь подал апелляцию и расследование вновь возобновили. В течение февраля 2024 года Kcell участвовал в предварительных судебных слушаниях в Специализированном межрайонном административном суде Алматы.

В случае выявления указанных нарушений в результате расследования Kcell может быть привлечен к административной ответственности согласно законодательству. Вменяемое нарушение предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.

Кроме того, АЗРК начал еще одно расследование в отношении Kcell из-за подозрения в согласованных действиях с конкурентами. Утверждается, что мобильные операторы установили и поддерживали цены на услуги связи в течение мая-июля 2023 года. Группа начала процесс подачи апелляции. Расследование приостановлено с 10 января 2024 года. Окончательного ответа республиканского антимонопольного ведомства пока не поступало.

В августе прошлого года антимонопольный орган направил уведомление Kcell, где говорится о нарушении конкуренции в части необоснованного сокращения и изменения объемов услуг сотовой связи с 2022 года по I квартал 2023 года. До конца 2023 года подавались иски в суды, в итоге в конце января Kcell подал кассационную жалобу, дата заседания пока не назначена. В случае подтверждения нарушений группа выплатит штраф в размере 5% от дохода, полученного в результате монополистической деятельности.

«Руководство Kcell оценило риск нарушения антимонопольного законодательства как возможный и, соответственно, по состоянию на 31 декабря 2023 года не начисляло резерв на убытки в связи ни с одним из вышеуказанных расследований и уведомлений», – уточнили в Kcell.


Суд с «Казахтелекомом»

В начале марта стало известно, что «Казахтелеком», который владеет 51-процентной долей Kcell, подал в суд на мобильного оператора. В пресс-службе Kcell «Курсиву» рассказали, что материнская компания хочет признать недействительной сделку по предоставлению сервиса на базе телекоммуникационной сети, заключенную с ливанской офшорной компанией INMOBILES SAL в декабре 2019 года. Причина – несоблюдение внутренних процедур оператора. Уточняется, что INMOBILES SAL не аффилирован ни с «Казахтелекомом», ни с Kcell, а является подрядчиком оператора по предоставлению сервисов. Другие подробности «в интересах участников иска» не раскрываются.

В «Казахтелекоме» уточнили, что иск инициирован по результатам служебного расследования, проведенного внутри Kcell, и добавили, что, как крупный акционер мобильного оператора, имеют право оспаривать в судебном порядке принятые им решения. На текущий момент иск зарегистрирован в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы.

Kcell (ранее GSM Казахстан) был основан летом 1998 года для проектирования, построения и эксплуатации сети сотовой телефонной связи в стране по стандарту GSM. На 31 декабря контролирующим акционером оператора сотовой связи Kcell является «Казахтелеком» (51%). Последний, в свою очередь, контролируется правительством через фонд «Самрук-Казына» (принадлежит 80,85% акций телеком-оператора). Бизнесмену Галимжану Есенову принадлежит доля в 14,87%, Jusan Bank, акционером которого он является, – 9,08%. Также в списке акционеров указаны ЕНПФ, «Жасыл Даму», «Казпочта», три структуры Freedom Holding, бизнесмен Тимур Турлов, Райффайзенбанк и другие.

По итогам 2023 года Kcell сократил чистую прибыль на 18,5% – с 40,3 млрд до 32,9 млрд тенге. Активы компании выросли на треть – с 272,4 млрд до 391,2 млрд тенге. Обязательства выросли в 1,5 раза, до 219,7 млрд тенге. Собственный капитал увеличился в 1,2 раза, до 171,5 млрд тенге.


Источник: kursiv.media
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