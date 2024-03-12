Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева

"Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство обвиняемого Бишимбаева по рассмотрению дела присяжными", - заявила она.

В первый день слушании в суде над Бишимбаевым озвучили шокирующие подробности. Сторона обвинения также рассказала суду, как и при каких обстоятельствах произошло убийство Салтанат Нукеновой.

Сам экс-министр Куандык Бишимбаев отказался признать свою вину. Кроме того, защита Бишимбаева зачитала ходатайство, в котором попросила судить его за "причинение смерти по неосторожности".

Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

Сегодня судья Айжан Кульбаева объявила дату главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева. Оно состоится 27 марта в 10:00.

"Вызвать на главное судебное разбирательство 300 кандидатов присяжных заседателей из единого списка. Языком судопроизводства избрать русский. Меру пресечения подсудимым в виде содержание под стражей сохранить, продлить срок на период рассмотрения дела в суде со дня поступления дела в суд до 6 месяцев. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит", - озвучила постановление Кульбаева.

Дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных, передает корреспондент Tengrinews.kz.Судья Айжан Кульбаева приняла решение по рассмотрению дела Бишимбаева присяжными заседания.Напомним, в Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.26 февраля стало известно, что дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева поступило в суд Астаны. По данным судебного кабинета, по делу проходит еще один фигурант. Ранее сообщалось о задержании директора "Гастро-центра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой.О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.16 января стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью - "Истязание".