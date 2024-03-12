Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева

Дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Судья Айжан Кульбаева приняла решение по рассмотрению дела Бишимбаева присяжными заседания.
"Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство обвиняемого Бишимбаева по рассмотрению дела присяжными", - заявила она.
Напомним, в Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.
В первый день слушании в суде над Бишимбаевым озвучили шокирующие подробности. Сторона обвинения также рассказала суду, как и при каких обстоятельствах произошло убийство Салтанат Нукеновой.
Сам экс-министр Куандык Бишимбаев отказался признать свою вину. Кроме того, защита Бишимбаева зачитала ходатайство, в котором попросила судить его за "причинение смерти по неосторожности".
26 февраля стало известно, что дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева поступило в суд Астаны. По данным судебного кабинета, по делу проходит еще один фигурант. Ранее сообщалось о задержании директора "Гастро-центра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой.
О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.
Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
16 января стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью - "Истязание".
Сегодня судья Айжан Кульбаева объявила дату главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева. Оно состоится 27 марта в 10:00.
"Вызвать на главное судебное разбирательство 300 кандидатов присяжных заседателей из единого списка. Языком судопроизводства избрать русский. Меру пресечения подсудимым в виде содержание под стражей сохранить, продлить срок на период рассмотрения дела в суде со дня поступления дела в суд до 6 месяцев. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит", - озвучила постановление Кульбаева.
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