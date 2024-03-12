Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Марта
+5...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.3 KZT
  • €1 = 491.26 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 20:16
Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева
Фото ©️ Tengrinews.kz / Ару Сатбаева
Дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Судья Айжан Кульбаева приняла решение по рассмотрению дела Бишимбаева присяжными заседания.

"Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство обвиняемого Бишимбаева по рассмотрению дела присяжными", - заявила она.


Напомним, в Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

В первый день слушании в суде над Бишимбаевым озвучили шокирующие подробности. Сторона обвинения также рассказала суду, как и при каких обстоятельствах произошло убийство Салтанат Нукеновой.


Сам экс-министр Куандык Бишимбаев отказался признать свою вину. Кроме того, защита Бишимбаева зачитала ходатайство, в котором попросила судить его за "причинение смерти по неосторожности".


26 февраля стало известно, что дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева поступило в суд Астаны. По данным судебного кабинета, по делу проходит еще один фигурант. Ранее сообщалось о задержании директора "Гастро-центра", где произошло убийство Салтанат Нукеновой.

О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.

Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью "Убийство, совершенное с особой жестокостью".


16 января стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью - "Истязание".

Сегодня судья Айжан Кульбаева объявила дату главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева. Оно состоится 27 марта в 10:00.


"Вызвать на главное судебное разбирательство 300 кандидатов присяжных заседателей из единого списка. Языком судопроизводства избрать русский. Меру пресечения подсудимым в виде содержание под стражей сохранить, продлить срок на период рассмотрения дела в суде со дня поступления дела в суд до 6 месяцев. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит", - озвучила постановление Кульбаева.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика