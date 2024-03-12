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Генпрокуратура Казахстана выступила с заявлением по делу Куандыка Бишимбаева

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 21:43
Генпрокуратура Казахстана выступила с заявлением по делу Куандыка Бишимбаева
Фото: gov.kz
В Генеральной прокуратуре Казахстана 12 марта заявили, что в медиапространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

"Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу. Вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – говорится в заявлении.


Также в ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК.

"В этой связи Генеральная прокуратура предостерегает от совершения уголовных правонарушений и призывает всех граждан и СМИ к соблюдению законности, недопущению вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме", – отмечается в заявлении.


12 марта стало известно, что главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 27 марта. Дело рассмотрит суд присяжных.

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.


Источник: zakon.kz
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