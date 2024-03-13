Теперь судьба Бишимбаева в руках обычных людей. Как работает суд присяжных в Казахстане

"Если в суд явилось менее двадцати пяти вызванных кандидатов в присяжные заседатели либо их осталось менее семнадцати после освобождения некоторых из них от участия в судебном разбирательстве или после удовлетворения председательствующим судьей самоотводов и отводов, председательствующий дает распоряжение секретарю судебного заседания о пополнении состава кандидатов в присяжные заседатели недостающим числом из единого списка. В этом случае в судебном заседании объявляется перерыв для вызова запасных кандидатов в присяжные заседатели", - следует из Уголовно-процессуального кодекса.

"Приступая к исполнению обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять свои обязанности честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, доводы, обстоятельства дела, разрешать дело по своему внутреннему убеждению и совести, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку".

Вчера стало известно, что дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева будет рассматривать суд присяжных. Как происходит процедура их отбора, рассказывает корреспондент Tengrinews.kz.В Казахстане работает континентальная модель суда присяжных. Это когда в совещательной комнате при вынесении решений находятся не только присяжные, но и судья.Во время процесса присяжные находятся в зале судебного заседания, слушают происходящее, могут задавать вопросы через председательствующего участникам процесса. Разобравшись в деле, они в совещательной комнате должны ответить на три основных вопроса:- доказано ли, что деяние имело место;- доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;- виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.В казахстанской судебной системе при определении вины подсудимого присяжные заседатели и судья голосуют тайно. Судья и присяжные заседатели получают для голосования чистые бюллетени со штампом суда, в каждом из которых содержатся следующие слова: "По своей чести, совести и по внутреннему убеждению мой вывод...", по числу подсудимых и по количеству вопросов, на которые они должны ответить.Обеспечивая тайну голосования, каждый из них пишет в бюллетене ответ на вопрос, поставленный в вопросном листе и подлежащий разрешению. Ответ должен представлять собой утвердительное "да" или отрицательное "нет" с обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим сущность ответа ("да, доказано", "нет, не доказано", "да, виновен", "нет, не виновен"). Судья и присяжные заседатели опускают свои бюллетени в урну для голосования.Суд с участием присяжных рассматривает не только вопрос о виновности или невиновности подсудимого, но и назначает ему наказание.Каждый присяжный и судья имеют по одному голосу. При этом судья не имеет преимущества в голосовании и не вправе влиять на принятие присяжными решения. Судья и присяжные заседатели не могут воздержаться при голосовании.Это его право ходатайствовать, чтобы его дело рассматривали таким образом.Пожизненное лишение свободы может быть назначено толькоПрактика суда присяжных в Казахстане существует с 2007 года. Яркие примеры суда с участием присяжных заседателей - убийство студента Ерасыла Аубакирова в Астане и суд над бывшим мужем Баян Алагузовой (Есентаевой) в Алматы.Ежегодно местные акиматы составляют списки кандидатов в присяжные заседатели, куда входят желающие граждане, зарегистрированные по месту жительства.Процесс получения такого списка кандидатов осуществляется путем запроса суда через информационно-аналитическую систему "Торелик" в уполномоченный орган в сфере информатизации и объектов информатизации "Электронного правительства".Первичным списком кандидатов в присяжные заседатели является тот список, который направляется из районного акимата в областной. Данный список составляет основу при формировании единого списка кандидатов в присяжные заседатели.Единый же список – это тот основной список кандидатов в присяжные заседатели, который сформирован областным или приравненным к нему акиматом. Он насчитывает столько кандидатов, сколько определит председатель соответствующего областного и приравненного к нему суда.Также по законодательству предусмотрены запасной и дополнительный списки кандидатов в присяжные заседатели. Они отличаются тем, что запасной формируется для привлечения кандидатов в процедуре отбора в присяжные заседатели, если ресурс единого списка полностью исчерпан, а дополнительный – если исчерпан ресурс и единого, и запасного списков.Если вы присяжный, то по вызову обязаны явиться в суд. Если присяжный, получив извещение, не является в суд (должна быть уважительная причина), он будет оштрафован.В единый список кандидатов в присяжные заседатели включаются граждане Казахстана, зарегистрированные по месту жительства на соответствующей административно-территориальной единице. Он должны отвечать ряду требований. В частности, кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:- не достигшие к моменту составления списков присяжных заседателей возраста двадцати пяти лет;- имеющие непогашенную либо неснятую судимость;- признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;- судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных органов;- состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.- Лица, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу.- Лица, не способные в силу своих физических или психических недостатков исполнять обязанности присяжных заседателей.- Лица старше шестидесяти пяти лет;- Священнослужители.Отбор в присяжные заседатели происходит с участием председательствующего судьи и сторон дела. В процессе отбора кандидат должен правдиво отвечать на вопросы председательствующего и сторон, а также представлять по требованию иную необходимую информацию о себе и отношениях с другими лицами, участвующими в деле.Кандидатам в присяжные заседатели объясняют их обязанность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и предоставлять иную информацию о себе и об отношениях с другими участниками судопроизводства. Кроме того, их опрашивают о наличии обстоятельств, препятствующих участию в качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. Это является обязательным условием формирования коллегии присяжных заседателей и законного состава суда.Судья обязан разъяснить кандидатам в присяжные заседатели, что сокрытие ими сведений, препятствующих исполнению обязанностей присяжных заседателей, в случае включения их в состав коллегии и участия в рассмотрении дела, является основанием для отмены приговора суда.Председательствующий выясняет у кандидатов в присяжные заседатели их информированность об обстоятельствах дела, рассмотрение которого предстоит в суде. Также председательствующий освобождает от исполнения обязанностей присяжного заседателя по делу всякого кандидата, чья объективность вызывает обоснованные сомнения вследствие оказанного на это лицо незаконного воздействия, наличия у него предвзятого мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессуальных источников, а также по другим причинам, указывающим на возможную необъективность кандидата.Коллегия присяжных заседателей, рассматривающая дело в суде, образуется путем жеребьевки в составе десяти присяжных заседателей основного состава и двух запасных.Кандидаты, прошедшие отбор, приносят присягу:Только после этого присяжные приступают к рассмотрению дела.С 1 января законом предусмотрено, что с участием присяжных в Казахстане возможно рассмотрение по 45 составам преступлений, из них 32 особо тяжких и 13 тяжких.За участие в судебном заседании присяжный заседатель получает заработную плату - 50 процентов от зарплаты судьи. При этом за ним сохраняется место работы, исчисляется трудовой стаж, а увольнение либо перевод на нижеоплачиваемую должность не допускаются.- соблюдать порядок в судебном заседании и подчиняться законным распоряжениям председательствующего;- являться в указанное судом время для исполнения обязанностей присяжного заседателя, а также продолжения судебного разбирательства, в случае если объявляется перерыв в судебном заседании или слушание дела откладывается;- в случае невозможности явиться в суд заранее оповестить председательствующего о причинах неявки.- участвовать в исследовании рассматриваемых в суде доказательств, с тем чтобы получить возможность самостоятельно по своему внутреннему убеждению оценить обстоятельства дела и дать ответы на вопросы, которые будут поставлены перед коллегией присяжных заседателей;- задавать через председательствующего вопросы участникам процесса;- участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов, в производстве осмотров местности и помещения, во всех других действиях в судебном следствии;- обращаться к председательствующему за разъяснениями норм законодательства, а также содержания оглашенных в судебном заседании документов и по другим непонятным для него вопросам, относящимся к делу;- делать письменные заметки во время судебного заседания.- отлучаться из зала судебного заседания во время слушания дела;- вступать в контакт во время слушания дела с лицами, не входящими в состав суда, без разрешения председательствующего;- собирать сведения в ходе разбирательства дела вне судебного заседания;- разглашать сведения об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с его участием в закрытом судебном заседании, а также нарушать тайну совещательной комнаты.Невыполнение присяжным заседателем обязанностей, а также несоблюдение ограничений, предусмотренных настоящей статьей, влечет ответственность, установленную законом, а также возможность отстранения присяжного заседателя председательствующим от дальнейшего участия в рассмотрении дела.- предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;- запретом под угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность присяжного заседателя по участию в осуществлении правосудия.Присяжный заседатель, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять необходимые меры по обеспечению безопасности присяжного заседателя, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от присяжного заседателя, исполняющего обязанности в суде, поступит соответствующее заявление, а также в случаях, когда будут обнаружены другие свидетельства угрозы безопасности указанных лиц или сохранности их имущества.Лица, препятствующие присяжному заседателю исполнять обязанности, несут ответственность.вчера стало известно о том, что дело Куандыка Бишимбаева рассмотрит суд присяжных. На главное судебное разбирательство, назначенное на 27 марта, вызовут 300 кандидатов в присяжные заседатели из единого списка.О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью "Убийство, совершенное с особой жестокостью". 16 января стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью - "Истязание".