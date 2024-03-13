"Заменяют год выпуска": АФМ разоблачило схему незаконного завоза небезопасного транспорта в Казахстан

В АФМ отметили, что большая часть ТС все еще работают на дизельном топливе, отчего уровень загрязнения воздуха растет. Сумма сбора за авто старше пяти лет составляет 2500 МРП (9,2 млн тенге), а если нет и двух лет – 0,25 МРП (чуть более 920 тенге).

Организаторы мошеннических схем осуществляли постановку на учет автотранспорта, предоставляя в спецЦОН поддельные квитанции с измененной датой выпуска, с целью уплаты минимальной ставки первичного сбора.

В некоторых случаях регистрация (ранее 2016 года выпуска) проводилась в онлайн режиме через портал EGov, как приобретенное от официального дилера с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые ТС.

Проведенный АФМ анализ показал, что первичная регистрация транспортных средств производилась работниками СпецЦОН путем «ручного» внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.

В целях исключения дальнейшей незаконной регистрации автотранспортных средств мошенническим путем по всей стране, Агентством приняты меры по исключению возможности внесения данных о регистрации в ручном режиме, в обход информационных систем.

АФМ сообщило о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозят небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. Предварительный ущерб составил 14,3 млрд тенге, передает NUR.KZ.В целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства, говорится в официальном Telegram-канале Агентства.При этом, как отмечают в АФМ, отдельные недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска.По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге. 59 должностных лиц спецЦОНов и работники госорганов проверяются на причастность. Наряду с этим установлены основные схемы незаконной первичной регистрации транспортных средств.Имеют место факты, когда выдавалось удостоверение международного автомобильного перевозчика, при наличии которого постановка на первичный учет производится без уплаты первичного сбора.В отдельных случаях регистрация осуществлялась с подделкой всего пакета документов на транспортные средства, ввезенные контрабандным путем.Совместно с НАО «Правительство для граждан» проводится работа по внесению соответсвующих изменений и дополнений в Правила деятельности Госкорпорации на законодательном уровне.