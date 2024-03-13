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"Заменяют год выпуска": АФМ разоблачило схему незаконного завоза небезопасного транспорта в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:41
"Заменяют год выпуска": АФМ разоблачило схему незаконного завоза небезопасного транспорта в Казахстан
фото: Alan Schein Photography/Getty Images
АФМ сообщило о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозят небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. Предварительный ущерб составил 14,3 млрд тенге, передает NUR.KZ.

В целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства, говорится в официальном Telegram-канале Агентства.

В АФМ отметили, что большая часть ТС все еще работают на дизельном топливе, отчего уровень загрязнения воздуха растет. Сумма сбора за авто старше пяти лет составляет 2500 МРП (9,2 млн тенге), а если нет и двух лет – 0,25 МРП (чуть более 920 тенге).


При этом, как отмечают в АФМ, отдельные недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска.

По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге. 59 должностных лиц спецЦОНов и работники госорганов проверяются на причастность. Наряду с этим установлены основные схемы незаконной первичной регистрации транспортных средств.

Организаторы мошеннических схем осуществляли постановку на учет автотранспорта, предоставляя в спецЦОН поддельные квитанции с измененной датой выпуска, с целью уплаты минимальной ставки первичного сбора.


В некоторых случаях регистрация (ранее 2016 года выпуска) проводилась в онлайн режиме через портал EGov, как приобретенное от официального дилера с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые ТС.


Имеют место факты, когда выдавалось удостоверение международного автомобильного перевозчика, при наличии которого постановка на первичный учет производится без уплаты первичного сбора.

В отдельных случаях регистрация осуществлялась с подделкой всего пакета документов на транспортные средства, ввезенные контрабандным путем.

Проведенный АФМ анализ показал, что первичная регистрация транспортных средств производилась работниками СпецЦОН путем «ручного» внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.


В целях исключения дальнейшей незаконной регистрации автотранспортных средств мошенническим путем по всей стране, Агентством приняты меры по исключению возможности внесения данных о регистрации в ручном режиме, в обход информационных систем.


Совместно с НАО «Правительство для граждан» проводится работа по внесению соответсвующих изменений и дополнений в Правила деятельности Госкорпорации на законодательном уровне.


Источник: nur.kz
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