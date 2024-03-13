Еще одна страна будет доступна казахстанцам без визы

«Граждане государства одной Стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой Стороны на период, не превышающий тридцать календарных дней со дня въезда, суммарно девяносто календарных дней в течение каждого периода сто восемьдесят календарных дней», - гласит постановление.

«Принятие Проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Королевством Таиланд, установив взаимное освобождение от визовых требований владельцев национальных паспортов», - говорится в документе.

Казахстан и Таиланд планируют ввести постоянный безвизовый режим. На данный момент между странами действует временный безвиз, передает «Голос народа».На портале открытые НПА появилось постановление, которое предусматривает, что казахстанцы смогут пребывать в Таиланде до 30 дней без оформления визы.Однако, если продолжительность поездки превышает 30 дней, то все равно потребуется оформление визы.Проект будет на публичном обсуждении до 29 марта 2024 года.Напомним, что ранее Таиланд предоставлял туристический безвизовый режим для граждан Казахстана на пять месяцев – с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Позже безвиз был продлен до 31 августа 2024 года.