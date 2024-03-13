Казахстанцы покидают север: в Минтруда обеспокоены ростом урбанизации

Влияет на баланс также и территориальный переток в западные и южные регионы. В 2003-2023 годах более чем в 2,3 раза увеличилась численность населения Мангистауской области, на 55,5% возросла численность населения Атырауской области, на 42,5% — Алматинской области.

Для снижения трудового дисбаланса и региональных диспропорций, по информации Минтруда, продолжается программа межрегионального переселения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. К первым относятся Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, Астана, Алматы и Шымкент. Ко вторым – области Абай, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Ұлытау и Карагандинская.

Всего в трудодефицитные регионы в 2023 году переехали 8,9 тыс. человек (2,4 тыс. кандасов и 6,6 тыс. переселенцев). На этот год квоту получат 9,5 тыс. человек.