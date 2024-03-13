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Казахстанцы покидают север: в Минтруда обеспокоены ростом урбанизации

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Казахстанцы покидают север: в Минтруда обеспокоены ростом урбанизации
фото: lsm.kz
Казахстанцы активно переселяются из сел в города, а также с севера на юг. Это создает серьезный дисбаланс рабочей силы. В министерстве труда и соцзащиты населения рассказали LS, какие меры для сдерживания урбанизации предпринимаются.

На данный момент численность городского населения составляет 12,5 млн человек, а сельского – 7,6 млн человек. Согласно демографическому прогнозу, общий уровень урбанизации вырастет с 63% в 2025 году до 69% к 2050 году. При этом численность рабочей силы вырастет на 28% по сравнению с 2023 годом – до 12,1 млн человек в 2050 году. Из них 8,6 млн человек будут жить в городах, а 3,5 млн человек – в селах.

Влияет на баланс также и территориальный переток в западные и южные регионы. В 2003-2023 годах более чем в 2,3 раза увеличилась численность населения Мангистауской области, на 55,5% возросла численность населения Атырауской области, на 42,5% — Алматинской области.


В то же время области, расположенные на севере и востоке, за этот период понесли весьма существенные потери численности населения.

Наиболее значительны они в Северо-Казахстанской (-22,1%), Костанайской (-9,7%), Восточно-Казахстанской областях (ВКО и Абай до разделения) (-8,8%).

На три города республиканского значения (Астана, Алматы и Шымкент) приходится 24,2% населения (11,1% в 1992 году). Если с 2003 по 2013 год прирост был равен 9,7%, то за последние 10 лет он ускорился в три раза, до +35,5%. Численность сельского населения за 2013-2023 годы сократилась на 0,7%, до 52,4 тыс. человек.

Среди регионов за 20 лет наиболее урбанизированными стали жители Актюбинской области, где доля городского населения возросла с 54,7% до 74,8%. Далее следуют Западно-Казахстанская область – рост с 42,5% до 56,4%, Павлодарская область – с 64,2% до 70,7%, Акмолинская область – с 46,3% до 56,4%.

Для снижения трудового дисбаланса и региональных диспропорций, по информации Минтруда, продолжается программа межрегионального переселения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. К первым относятся Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, Астана, Алматы и Шымкент. Ко вторым – области Абай, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Ұлытау и Карагандинская.


Участникам программы дают субсидии на переезд. Это единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП* (258,4 тыс. тенге в 2024 году), а также ежемесячные 15-30 МРП (55,4-110,8 тыс. тенге) на семью для покрытия расходов по аренде жилья и оплате комуслуг.

В рамках концепции миграционной политики на 2023-2027 годы действует сертификат экономической мобильности, удостоверяющий право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья на новом месте для переселенцев. Для этого надо иметь подтверждение от работодателя о трудоустройстве. За выданную сумму можно построить или купить жилье, в том числе используя в качестве первоначального взноса.

В этом году планируется выдать 2,7 тыс. семей сертификаты. На 1 января 2024 года 1,3 тыс. семей получили данный вид помощи.

Всего в трудодефицитные регионы в 2023 году переехали 8,9 тыс. человек (2,4 тыс. кандасов и 6,6 тыс. переселенцев). На этот год квоту получат 9,5 тыс. человек.


Помимо этого, как заверили в Минтруда, каждый регион утвердил дорожную карту для стимулирования к переезду. Там указаны приоритетные секторы экономики, где не хватает работников, и меры содействия занятости. Помимо этого, обеспечивается трудоустройство по субсидируемым рабочим местам (молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы, первое рабочее место, серебряный возраст и др.)


Источник: lsm.kz
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