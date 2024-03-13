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Доходы казахстанцев ежемесячно едва превышают 100 тыс тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:46
Доходы казахстанцев ежемесячно едва превышают 100 тыс тенге
фото: lsm.kz
После всех счетов у казахстанцев на руках остается чуть более 9 тыс. тенге в месяц, передает LS.

Доход одного жителя страны в IV квартале 2023 года достиг 305,8 тыс. тенге, или 101,9 тыс. тенге в месяц, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такие данные приводит Бюро нацстатистики.

Большая часть доходов населения поступала от трудовой деятельности – 227,9 тыс. тенге в квартал (+23,3%). Также казахстанцы получали пенсии, пособия, материальную помощь и т.д.

В то же время на расходы у одного жителя страны уходило 277,2 тыс. тенге в квартал (+12,3%), или 92,4 тыс. тенге в месяц.

Основная доля трат приходилась на необходимые нужды. Это еда – 142,1 тыс. тенге в квартал (+10,5%), непродовольственные товары – 66,2 тыс. тенге (+10,2%), платные услуги – 48,2 тыс. тенге (+16,3%).


Погашение кредита и выплаты по долгу составили 14,8 тыс. тенге в квартал (+22,1%), алименты – 5,3 тыс. тенге (+27,2%).


Таким образом, видно, что после всех расходов свободными остаются 28,6 тыс. тенге в квартал, или 9,5 тыс. тенге в месяц.


Источник: lsm.kz
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