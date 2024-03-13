Доходы казахстанцев ежемесячно едва превышают 100 тыс тенге

Основная доля трат приходилась на необходимые нужды. Это еда – 142,1 тыс. тенге в квартал (+10,5%), непродовольственные товары – 66,2 тыс. тенге (+10,2%), платные услуги – 48,2 тыс. тенге (+16,3%).

Погашение кредита и выплаты по долгу составили 14,8 тыс. тенге в квартал (+22,1%), алименты – 5,3 тыс. тенге (+27,2%).