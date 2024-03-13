Нужно ли казахстанцам платить налоги при продаже электроэнергии

- Это стандартная схема, используемая по договорам гражданско-правового характера. То есть при выплате физическому лицу энергосбытовая компания сама удерживает и перечисляет налоги в бюджет, – заявил Ержан Биржанов на заседании Мажилиса.

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов объяснил, как будет проходить процесс налогообложения в случаях, когда граждане Казахстана самостоятельно будут производить электроэнергию и продавать излишки коммунальным предприятиям, передает корреспондент агентства Kazinform.По его словам, энергопередающая организация, которая покупает электроэнергию у физического лица, сама станет налоговым агентом, на которую лягут функции исчисления, удержания и перечисления налогов в бюджет.Напомним, в Мажилисе рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и естественных монополий», в рамках которого у физических лиц, МСБ, а также крестьянских и фермерских хозяйств появится возможность самостоятельно производить электроэнергию и продавать ее энергопередающим компаниям.Для этого вводится такое понятие как «маломасштабный объект ВИЭ». Граждане могут установить «зеленую» технологию по выработке электроэнергии и самостоятельно использовать выработанное электричество. Недостающие объемы докупаются у энергопередающей организации, излишки – продаются ей же. Причем физическим лицам для этого не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.