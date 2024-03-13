Придать Наурызу новую суть и удлинить празднование решили в Казахстане

"Было предложено обогатить его смысл и содержание и объявить декаду "Наурызнама", которая будет проводиться ежегодно с 14 по 23 марта. Также был утверждён и направлен во все регионы страны единый логотип Наурыза. Исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось "Наурызнама", – сказал Сабит Барлыбаев на брифинге в СЦК.

Единый логотип праздника как отражение обновленного содержания праздника Наурыз с целью повышения его объединяющей роли в обществе

В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реформировали празднование Наурыза, сообщил заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев.- 14 марта –. В этот день принято обмениваться тёплыми рукопожатиями и крепкими объятиями. Эта традиция сохранилась в западных регионах страны. На сегодняшний день предложено отмечать праздник во всех регионах. Это почитаемая и уникальная традиция.- 15 марта –. Этот день посвящается благотворительности, милосердию и добрососедству по всей стране. Проведение подобных акций и мероприятий позволит привить обществу культуру благотворительности, сформировать ценности сострадания и взаимовыручки.- 16 марта –. Этот день посвящён пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей, планируется проведение различных мероприятий по всей республике.- 17 марта –. Планируется, что в этот день пройдут культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей, посвящённые образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.- 18 марта –. В этот день пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды во всех регионах страны.- 19 марта –. В этот день предложили продолжить традицию весенней посадки деревьев.- 20 марта –. В этот день во всех регионах проведут различные соревнования и турниры по национальным видам спорта Возможность участия в конных соревнованиях (бәйге, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу), соревнованиях по соколиной охоте (құсбегілік), а также различных национальных турнирах (тоғызқұмалақ, асық ату, садақ тарту) позволят рядовым казахстанцам окунуться в атмосферу всеобщего праздника.- 21 марта – Ынтымақ күні. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство.- 22 марта –. В этот день во всех регионах страны устанавливаются стилизованные этноаулы, проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.- 23 марта –. Заключительный день "Наурызнама", символ встречи нового года с новой целью и новой надеждой, станет Днём очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдёт общенациональная экологическая акция.С 14 по 23 марта будет объявлен сезон "Наурыз-базарлық". В эти дни планируется рассмотреть возможность массовых продаж в торговых точках.