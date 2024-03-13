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Придать Наурызу новую суть и удлинить празднование решили в Казахстане

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Придать Наурызу новую суть и удлинить празднование решили в Казахстане
Фото из открытых источников
В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реформировали празднование Наурыза, сообщил заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев.

"Было предложено обогатить его смысл и содержание и объявить декаду "Наурызнама", которая будет проводиться ежегодно с 14 по 23 марта. Также был утверждён и направлен во все регионы страны единый логотип Наурыза. Исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось "Наурызнама", – сказал Сабит Барлыбаев на брифинге в СЦК.


Он подробно рассказал о каждом дне в праздничной декаде:

- 14 марта – Көрісу күні – Амал мерекесі. В этот день принято обмениваться тёплыми рукопожатиями и крепкими объятиями. Эта традиция сохранилась в западных регионах страны. На сегодняшний день предложено отмечать праздник во всех регионах. Это почитаемая и уникальная традиция.

- 15 марта – "Қайырымдылық күні". Этот день посвящается благотворительности, милосердию и добрососедству по всей стране. Проведение подобных акций и мероприятий позволит привить обществу культуру благотворительности, сформировать ценности сострадания и взаимовыручки.

- 16 марта – "Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні". Этот день посвящён пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей, планируется проведение различных мероприятий по всей республике.

- 17 марта – "Шаңырақ күні". Планируется, что в этот день пройдут культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей, посвящённые образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.

- 18 марта – Ұлттық киім күні. В этот день пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды во всех регионах страны.

- 19 марта – Жаңару күні. В этот день предложили продолжить традицию весенней посадки деревьев.

- 20 марта – Ұлттық спорт күні. В этот день во всех регионах проведут различные соревнования и турниры по национальным видам спорта Возможность участия в конных соревнованиях (бәйге, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу), соревнованиях по соколиной охоте (құсбегілік), а также различных национальных турнирах (тоғызқұмалақ, асық ату, садақ тарту) позволят рядовым казахстанцам окунуться в атмосферу всеобщего праздника.

- 21 марта – Ынтымақ күні. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство.

- 22 марта – Жыл басы. В этот день во всех регионах страны устанавливаются стилизованные этноаулы, проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.

- 23 марта – Тазару күні. Заключительный день "Наурызнама", символ встречи нового года с новой целью и новой надеждой, станет Днём очищения.  В этот день во всех регионах Казахстана пройдёт общенациональная экологическая акция. 

С 14 по 23 марта будет объявлен сезон "Наурыз-базарлық".  В эти дни планируется рассмотреть возможность массовых продаж в торговых точках.


Придать Наурызу новую суть и удлинить празднование решили в Казахстане

Единый логотип праздника как отражение обновленного содержания праздника Наурыз с целью повышения его объединяющей роли в обществе


Источник: informburo.kz
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