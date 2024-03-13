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"Мы вынуждены бить тревогу": депутат об употреблении насвая детьми в Казахстане

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 17:08
"Мы вынуждены бить тревогу": депутат об употреблении насвая детьми в Казахстане
фото: pexels.com
На заседании мажилиса депутат Жаркынбек Амантай заявил о проблеме насвая в Казахстане, который продается несмотря на запрет – покупателями все чаще становятся дети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ученики 4-5 классов беспрепятственно употребляют насвай, и мы вынуждены бить тревогу. Несмотря на запрет этого вредного вещества законом, оно свободно продается в торговых точках, рынках и магазинах. Выглядит он как чай в пакетиках или пачках и других упаковках, распространяется под названием "жевательный табак", "шайба" и т.д. – изготавливается из отходов.


Если раньше его употребляли только взрослые, то сейчас этим увлекаются молодые люди, даже девушки – их количество растет. Более 10% населения, по некоторым данным, употребляют насвай. Самое опасное, что в нем есть ядовитые вещества – известь, зола саксаула, можжевельника, добавляют также куриный помет и верблюжий навоз", - заявил депутат.

По словам депутата Жаркынбека Амантай, который сослался на медицинские данные, употребление насвая приводит к раку полости рта.

"Нужно обуздать эту смертельную напасть, отравляющую страну, и полностью прекратить ее распространение. Несмотря на то, что в стране законодательно установлено ограничение, мы проявляем слабость в его исполнении. Мы должны избавиться от чуждой казахскому народу привычки, которая подрывает здоровье нации, отравляет наше поколение.


Специальные органы должны принимать решение в отношении торговых точек и принимать комплексные меры в отношении веществ, отравляющих сознание подрастающего поколения", - добавил спикер.


Напомним, в начале января алматинские стражи порядка обратились к родителям подростков рассказала жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка.

Как отмечали полицейские, родителям стоит насторожиться, если ребенок проявляет повышенное возбуждение или агрессию, испытывает сильные боли, проявляет чрезмерную сонливость.


Источник: nur.kz
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