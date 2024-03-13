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Минфин предлагает сдвинуть всеобщее декларирование на год

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 17:53
Минфин предлагает сдвинуть всеобщее декларирование на год
Фото из открытых источников
Министерство финансов предложило перенести на один год сроки подачи деклараций в рамках всеобщего декларирования. Документ проекта приказа опубликован на Открытых НПА. Предлагается также изменить форму 270.00, используемую для отчетности, начиная со второго года подачи физлицами налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования.

Ее будут предоставлять ежегодно по состоянию на 31 декабря:

- с 2024 года работники госучреждений и их супруги; работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. Ранее для них был 2023 год.

- с 2025 года руководители, учредители (участниками) юрлица и их супруги; ИП и их супруги. Для этих лиц ранее был установлен 2024 год.

- с 2026 года всеми граждане Казахстана, кандасы; обладатели вида на жительство; иностранцы-резиденты, либо владеющие имуществом в РК. Для таких лиц ранее значился 2025 год.

Изменения могут коснуться тех, кто уже начал отчитываться с 2021 года: чиновников и их супругов, тех, кто занимает выборные должности, а также крупных собственников банков, страховых компаний и брокеров. Согласно новой версии документа они обязаны отчитываться с 2022 года.


В обосновании авторы указывают, что нововведение необходимо для приведения текущего порядка в соответствие со статьей 633 Налогового кодекса. В ней содержится ссылка на статью 630, в которой в свою очередь перечисляются категории физлиц, обязанных подавать декларацию. Указание на конкретные сроки в обеих статьях не содержатся. В чем именно заключается приведение в соответствие, авторы не поясняют.


Также в документе содержится предложение изменить форму 270.00, которая используется для отчетности со второго года (в первый год подается форма 250.00). В новой форме не будут содержаться сведения о доходах, облагаемых у источника выплаты, и имуществе, зарегистрированном в Казахстане.

С 1 января 2024 года, по действующим правилам, декларированию подлежат руководители и учредители юрлиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Со следующего года декларированию подлежит остальная категория граждан. Форму 270.00 нужно будет сдавать ежегодно до 15 сентября и платить исходя из этого налоги. Сдавать декларацию нужно будет на портале egov.kz.


Источник: kursiv.media
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