Дольщик требует возбудить уголовное дело против стройфирмы экс-депутата Сатмагамбетова

«Мы с юристом и несколькими вкладчиками пошли к сотрудникам полиции написать заявление о том, чтобы возбудили уголовное дело в отношении ТОО «Нур-Султан Финанс» и, в общем, компании G-Park, по статье мошенничества. Нам отказали, после чего мы пошли в районную прокуратуру, нам и там отказали. На сегодняшний день мы ждем ответ с городской прокуратуры», - сказал Ахметов редакции КазТАГ.

«Я являюсь вкладчиком ТОО «Нур-Султан Финанс», компании G-Park. Приобретал в 2022 году 31 октября у них квартиру в рассрочку по договору «предварительного бронирования квартиры», а условия договора были таковы, что я вношу 50% от стоимости квартиры и остальные 50% мне рассчитали на год в четыре транша. В I квартале 2024 года мы должны были получить ключи и документы о собственности квартиры. Но в августе 2023 года по телеканалу «КТК» я увидел репортаж о том, что вкладчики атакуют офис G-Park, находящийся в Астане. После чего я созвонился с менеджером компании, у которого заключали договор, кто мне помогал и консультировал. Но он подтвердил, что на сегодняшний момент ЖК Lisbon-2, располагающийся в Астане на пересечении улицы Чингиза Айтматова, если на ошибаюсь, Е 401 или 403. Он находился на стадии забивания свай и компания не успеет сдать в обещанные и прописанные в договоре сроки», - поделился мужчина.

«9 сентября я подписал это расторжение договора. В договоре было прописано, что возврат средств произойдет в течение 60 календарных дней, но они составили договор расторжения, что возврат денег произойдет в течение 60 рабочих дней. Не дожидаясь этого, я подал иск в суд о том, чтобы признали сделку недействительной, так как компания привлекала средства дольщиков в обход закона Республики Казахстан. Они не могли привлекать средства по договорам бронирования», - сообщил дольщик.

«Они мне вернули (суд обязал вернуть – КазТАГ) деньги, указанные в медиационном договоре. После чего я подал исполнительный иск частному судебному исполнителю. Прошло уже более двух месяцев они до сих пор не исполняют решение суда», - сказал собеседник.

«Мы неоднократно обращались в акимат города Астаны. Встречу я проводил, видео доказательства есть с Доспуловым и сотрудником компании G-Park, на сегодняшний момент ТОО «Нур-Султан Финанс», Толеген Маратовичем, он является директором финансовой или строительной отрасли G-Park. Никаких внятных ответов ТОО «G-Park» нам не дает и всячески уклоняется от вопросов и самое главное – они не исполняют решение суда. Получается, сотрудники полиции не заводят на них уголовное дело и также районная прокуратура нам отказала, хотя на лицо факт мошенничества, что по законодательству они не имели право привлекать деньги. На сегодняшний день они до сих пор привлекают по договору бронирования деньги с вкладчиков», - сообщил мужчина.

«У нас есть группа в WhatsApp, там около 600 пострадавших человек и в Instagram тоже, из инициативной группы, человек организовал аккаунт и там есть доказательства – видео, наше письмо в прокуратуру и письмо депутатам, и все пока безответно», - добавил собеседник.

«Нас удивил тот факт, что на вас (на журналистов DALAINSIDE – КазТАГ) написал он там 4, я не помню какого месяца, и через пару дней на вас уже возбудили уголовное дело. А на наше заявление почему-то не реагируют, хотя нас больше 600 человек пострадавших, а с решением суда где-то как минимум человек 15-20 наберется, и они не исполняют решение суда», - заключил Ахметов.

Астана. 13 марта. КазТАГ – Вкладчик ТОО «Нур-Султан Финанс» Адильбек Ахметов добивается возбуждения уголовного дела против строительной фирмы, которую контролирует экс-депутат маслихата Астаны Габит Сатмагамбетов.Он рассказал, что история взаимоотношений с фирмой экс-депутата началась в 2022 году.Собеседник рассказал, что 28 августа 2023 года он подал заявление на расторжение договора с компанией.В итоге он выиграл суд по медиации.Поэтому он требует привлечь застройщика к уголовной ответственности.По его словам, пострадавших от действий застройщика сотни.Его также удивил тот факт, что в отличие от их заявления, заявление от самого Сатмагамбетова на издание DALAINSIDE полиция приняла и уже в течение пары дней возбудила уголовное дело.Отметим, что по данным Kompra (сервис благонадежности компаний Казахстана), учредителем упомянутого дольщиком ТОО «Нур-Султан Финанс» является сам Сатмагамбетов.Редакция КазТАГ обратилась с запросом касательно описанной ситуации в правоохранительные органы.Напомним, 19 февраля журналисты редакций Dalanews и DALA INSIDE заявили о давлении со стороны Сатмагамбетова и его строительной фирмы G-Park, обратившись за поддержкой в том числе и в Союз журналистов Казахстана (СЖК), где данное дело было взято на контроль филиалом СЖК по Астане.20 февраля с руководителем столичного филиала Союза журналистов Казахстана связались представители министерства культуры и информации и сообщили, что дело было закрыто после вмешательства профильного ведомства, а позднее информацию о закрытии дела подтвердили уже и сами полицейские.Отметим, что Сатмагамбетов уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Так, в 2022 году Сатмагамбетов послал в задницу многодетных матерей в Нур-Султане. В феврале против строительной фирмы возбудили дело.Ранее 14 февраля 2021 года КазТАГ в материале «Отцы и дети» – как «не случайные люди» стали депутатами маслихата Нур-Султана от Nur Otan» приводил данные о том, что G-Park Сатмагамбетова еще в феврале 2020 года советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко упомянула в числе компаний, вошедших в списки застройщиков, которые, в нарушение закона «О долевом участии в жилищном строительстве», продают объекты без разрешения на привлечение денег дольщиков.20 апреля G-Park обязали произвести демонтаж МЖК Washington в Астане. 16 июля вкладчики вновь пожаловались на строительную компанию G-Park в Астане.22 декабря 2023 года стало известно, что акимат Астаны запретил G-Park строить новые дома.