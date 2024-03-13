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Российский опыт: какие изменения ожидаются на рынке микрокредитования

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Российский опыт: какие изменения ожидаются на рынке микрокредитования
фото: lsm.kz
В Казахстане на рынке микрокредитования ожидаются изменения. В частности, будут пересмотрены условия по выдаче краткосрочных займов. Свои предложения и опасения на этот счет высказал председатель совета Ассоциации "Казфинтех" Алексей Сидоров, передает LS.

"Новости для сектора онлайн-микрокредитования не очень хорошие. На фоне борьбы с закредитованностью населения, скорее всего, нам установят дополнительные более жесткие ограничения, которые могут привести к исчезновению многих игроков", – рассказал Сидоров в ходе встречи с журналистами в Алматы.

По его словам, в ближайшее время планируется утвердить единую ставку ГЭСВ для банков, МФО и ломбардов. Сегодня данное значение составляет 56%. Напомним, ранее заявлялось, что данную ставку пересмотрят в первом полугодии текущего года.


"Законодательные поправки идут к тому, чтобы приравнять кредиты до зарплаты к общей ставке вознаграждения – 56%. При этом ГЭСВ также может пойти в сторону понижения. Этого мы больше всего опасаемся. С таким значением рынок просто не будет работать. Понятное дело, что мы не хотим терять бизнес и клиентов, но 1,5 млн человек останутся без доступа к онлайн-микрозаймам", – высказал Сидоров недовольство складывающейся ситуацией.


Прогнозируя последствия этого, представитель "Казфинтеха" считает, что может появиться серый рынок кредиторов.

"Теоретически одна часть клиентов может уйти в ломбарды, но только с учетом наличия имущества, которое они могут передать в виде залога. Банковские кредиты могут закрыть спрос еще одной части заемщиков. Это 2-3% от текущих клиентов онлайн-МФО. Однако БВУ выдача кредитов в 30-40 тыс. тенге может быть неинтересной. Банк будет предлагать сумму больше и на длительный срок. В результате казахстанцы будут вынуждены брать больше денег. А вот третья группа людей – скорее всего, самая многочисленная – уйдет к теневым игрокам. Тогда у нас рынок нелегального кредитования может вырасти", – считает глава ассоциации.


Также Сидоров прокомментировал ставку ГЭСВ, которую могут снизить.

"Онлайн-займы выдаются на две недели. Если брать 50 тыс. тенге на 14 дней под 56% годовых, то выручка для МФО будет 1,2 тыс. тенге. Такая ставка является нормальной для длинных кредитов на крупные суммы. Поэтому она будет рентабельной, например, для ссуд в размере от 300 тыс. тенге и сроком на 12 месяцев. Но не с такими мелкими суммами, как у компаний нашего сегмента", – объяснил он.


Отвечая на вопрос корреспондента LS о том, какая ставка для них будет оптимальной, глава "Казфинтеха" привел в пример российский опыт.

"Наши рынки схожи по менталитету, структуре экономики, уровню доходов населения и др. Более того, мы входим в ЕАЭС, и между странами подписано соглашение о постепенной гармонизации регулирования в сфере финрынков. Так вот, в России есть ограничение по онлайн-микрокредитам – не более 0,8% в день, но не свыше 292% годовых, что является полной стоимостью кредита. Другими словами, 292% – это 0,8%, умноженные на 365 дней. Также мы хотим предложить регулятору применять ГЭСВ только для длинных кредитов. И нас устроила бы ставка такая же, как в России. Мы примерно находимся на этом уровне, и казахстанское регулирование даже более консервативно, чем на соседнем рынке. Таким образом, российский опыт – это ориентир, на который мы смотрим", – заключил Сидоров.


По данным "Казфинтеха", свыше 70% клиентов онлайн-микрофинансовых организаций проживают в регионах. В то же время больше всего кредиты до зарплаты берут в Алматы – 18,49%. Далее следуют Кызылординская область – 13,4% и Алматинская – 8,2%.


Источник: lsm.kz
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