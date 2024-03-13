Казахстанская пара нашла клад со 100 долларами в Италии от телепередачи «Орел и решка. Казахи»

Новый выпуск программы, в котором ведущие Куралай Анарбекова и Гани Ажикенов посетили знаменитый итальянский город на воде, Венецию, вышел 8 марта. По традиции они спрятали бутылку со 100-долларовой купюрой и в эпизоде подробно показали ее координаты. Клад находился на острове Лидо.

— Всем привет из Венеции! Спасибо Гани и Куралай за такой хороший выпуск! Мы нашли 100 долларов и бутылку. Было очень круто, крутой опыт. Спасибо, — сказал казахстанец на видео.

Пара из Казахстана нашла бутылку со 100-долларовой купюрой, спрятанную ведущими казахстанской версии известной программы «Орел и Решка. Казахи», передает корреспондент агентства Kazinform.Через несколько дней стало известно, что отыскать бутылку удалось паре из Казахстана. Они отправили видео с найденным кладом авторам телепередачи.Напомним, 16 февраля на телеканалах Jibek Joly и Silk Way стартовала казахстанская версия популярной телевизионной франшизы «Орел и Решка. Казахи».