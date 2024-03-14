Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ

"Информируем, что заявление 4 марта 2024 года зафиксировано в книге учета информации Генеральной прокуратуры и направлено в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) для принятия процессуального решения", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в ответ на официальный запрос.

"Заявление написали. Теперь ждем, когда вызовут на следствие. Мы просим возбудить уголовное дело и на нее, и на нее", - заявил предприниматель.

Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя Конституционного совета Валентину Рогову в рейдерском захвате бизнеса стоимостью 170 миллионов долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Наличие заявления в Генпрокуратуре подтвердили.28 февраля в Астане состоялась пресс-конференция, в ходе которой предприниматель Нурлан Бимурзин заявил, что дочь первого президента Алия Назарбаева захватила действующий бизнес стоимостью 170 миллионов долларов (по оценкам 2003 года). Речь идет о семи нефтебазах и 96 АЗС.В своем заявлении Нурлан Бимурзин упоминает супругу экс-председателя Конституционного совета Валентину Рогову, которая якобы также причастна к событиям 20-летней давности.