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Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 07:36
Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ
Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official
Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя Конституционного совета Валентину Рогову в рейдерском захвате бизнеса стоимостью 170 миллионов долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Наличие заявления в Генпрокуратуре подтвердили.

"Информируем, что заявление 4 марта 2024 года зафиксировано в книге учета информации Генеральной прокуратуры и направлено в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) для принятия процессуального решения", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в ответ на официальный запрос.


28 февраля в Астане состоялась пресс-конференция, в ходе которой предприниматель Нурлан Бимурзин заявил, что дочь первого президента Алия Назарбаева захватила действующий бизнес стоимостью 170 миллионов долларов (по оценкам 2003 года). Речь идет о семи нефтебазах и 96 АЗС.

В своем заявлении Нурлан Бимурзин упоминает супругу экс-председателя Конституционного совета Валентину Рогову, которая якобы также причастна к событиям 20-летней давности.

"Заявление написали. Теперь ждем, когда вызовут на следствие. Мы просим возбудить уголовное дело и на нее, и на нее", - заявил предприниматель.


Источник: tengrinews.kz
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