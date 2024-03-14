«Приговором суда Ж. осужден к штрафу, превышающему сумму похищенного в десять раз, что составляет 1 500 000 тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, а также с лишением специального звания майор полиции», – говорится в приговоре.

Командир управление специализированной службы охраны по Карагандинской обманул подчиненного и обещал ему перевести в другое подразделение за Т150 тыс.

Караганда. 13 марта. КазТАГ – Командира батальона полиции Караганды оштрафовали на Т1,5 млн за обман подчиненного, сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды.Подчиненный, поверив, отдал ему эти деньги в январе этого года.Дело поступило в суд с процессуальным соглашением, заключенным между прокурором и подсудимым.