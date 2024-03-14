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Нужны ли госканалы в Казахстане. Ашимбаев высказался о закрытии ток-шоу на «Хабаре»

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Нужны ли госканалы в Казахстане. Ашимбаев высказался о закрытии ток-шоу на «Хабаре»
Коллаж: kursiv.media
После закрытия скандального ток-шоу «Бірақ…» на «Хабаре» спикер Сената Маулен Ашимбаев поделился мнением о том, нужны ли государственные каналы в Казахстане. По его словам, «нельзя обвинять всех из-за одного кейса… все должно быть конструктивно».

«Обвинять все госканалы нельзя… В нормальном государстве должны быть и государственные и не государственные СМИ, и блогеры, которые организовывают свою деятельность в соответствии с законом РК», — пояснил он.


На вопрос о том, накажут ли журналистов ток-шоу Ашимбаев подчеркнул, что данный вопрос под контролем держит министерство культуры и информации.

«На «Хабаре», думаю, примут соответствующие меры и решения. В целом, руководство телеканала и МКИ осознают всю ответственность», — сказал спикер.


Правозащитница и руководитель фонда «Қорғау Астана» Анна Рыль рассказала в своем Instagram о том, что телеканал «Хабар» пригласил на ток-шоу женщину, пострадавшую от семейно-бытового насилия, которая была в браке 18 лет и родила шестерых детей.

Женщина согласилась прийти на съемки при условии, что ее лицо будет закрыто и там не будет мужа. Но обещание не сдержали. Во время шоу в студию вошел ее муж.


Источник: kursiv.media
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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 15:31
Как телеканал Хабар может быть государственным, когда он принадлежит семье.
 
 

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