Нужны ли госканалы в Казахстане. Ашимбаев высказался о закрытии ток-шоу на «Хабаре»

«Обвинять все госканалы нельзя… В нормальном государстве должны быть и государственные и не государственные СМИ, и блогеры, которые организовывают свою деятельность в соответствии с законом РК», — пояснил он.

«На «Хабаре», думаю, примут соответствующие меры и решения. В целом, руководство телеканала и МКИ осознают всю ответственность», — сказал спикер.

Правозащитница и руководитель фонда «Қорғау Астана» Анна Рыль рассказала в своем Instagram о том, что телеканал «Хабар» пригласил на ток-шоу женщину, пострадавшую от семейно-бытового насилия, которая была в браке 18 лет и родила шестерых детей.



Женщина согласилась прийти на съемки при условии, что ее лицо будет закрыто и там не будет мужа. Но обещание не сдержали. Во время шоу в студию вошел ее муж.

После закрытия скандального ток-шоу «Бірақ…» на «Хабаре» спикер Сената Маулен Ашимбаев поделился мнением о том, нужны ли государственные каналы в Казахстане. По его словам, «нельзя обвинять всех из-за одного кейса… все должно быть конструктивно».На вопрос о том, накажут ли журналистов ток-шоу Ашимбаев подчеркнул, что данный вопрос под контролем держит министерство культуры и информации.