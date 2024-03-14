Пьющим и курящим повысят плату за медстраховку? На предложение ответили в Минздраве

"В нашей системе не предполагается внедрение отдельных процентных ставок или отдельного индивидуального счета. Так как, понимаете, если разделить этот единый фонд по отдельным индивидуальным счетам, человек, который сегодня выплачивает сравнительно незначительную сумму, завтра, когда необходимо, будет получать медицинскую помощь достаточно дорогостоящую. Например, та же замена тазобедренного сустава стоит от полутора миллионов тенге, или введение стента, особенно с лекарственными средствами, стоит от двух миллионов тенге. Некоторые операции по трансплантации - 10 миллионов тенге. Соответственно, практически набрать эту сумму нереально. В этой связи у нас система работает по принципам солидарности единого пула, где складываются, вносят все, а потребляют - по нуждам", - прокомментировал Султангазиев.

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената прокомментировал предложение депутата о том, что пьющие и курящие казахстанцы должны больше платить на ОСМС, чем те, кто ведет здоровый образ жизни, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев в своем депутатском запросе Минздраву предложил, чтобы те казахстанцы, которые курят и пьют, платили большие взносы за ОСМС, чем те, кто ведет здоровый образ жизни.По словам вице-министра здравоохранения, такого не будет, поскольку в рамках системы солидарного обязательного социально-медицинского страхования предполагаются единые стандарты и единые ставки взносов и отчислений.Напомним: ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность в пять раз увеличить максимальный взнос на ОСМС. Эта коснется казахстанцев, чья зарплата составляет более 850 тысяч тенге.