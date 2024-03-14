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Цены на бензин в России достигли максимума: ждать ли повышения в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Цены на бензин в России достигли максимума: ждать ли повышения в Казахстане
Фото из открытых источников
В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что выработку и отгрузку ГСМ производят бесперебойно.

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну. Как отмечает РБК, это максимум с конца сентября 2023 года, когда цены на бензин в России начали снижаться после введения временного эмбарго на экспорт топлива. 

С 1 марта 2024 года в России вновь ввели запрет на экспорт топлива, однако бензин на бирже продолжает дорожать, отмечает издание. Цена автомобильного горючего растёт на фоне атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы в России, из-за которых они вынуждены останавливать работу.

Стоимость бензина АИ-92 по территориальному индексу европейской части России во вторник, 12 марта, выросла на 1,37%, до 47 559 рублей за тонну. Цена АИ-95 поднялась на 1,32%, до 59 453 рублей за тонну. Кроме того, подорожало дизельное топливо: летнее – на 1,41%, до 60 805 рублей; межсезонное – на 0,82%, до 60 804 рублей; зимнее – на 0,25%, до 62 609 рублей за тонну.

В Министерстве энергетики Казахстана в ответ на запрос Informburo.kz сообщили о стабильной ситуации и наличии значительных запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке. По данным ведомства, выработку, отгрузку и восполнение запасов ГСМ производят бесперебойно.


"В настоящее время совокупные запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 657 тысяч тонн, что обеспечивает потребность страны до двух месяцев, совокупные запасы бензина марки АИ-92 составляют 454 тысячи тонн, что обеспечивает потребность страны на 1,5 месяца. В целях стабилизации ситуации на рынке ГСМ издан приказ Министра энергетики, предусматривающий предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, в том числе на дизельное топливо – 450 тенге за литр, на бензин марки АИ-92 – 205 тенге за литр. Также для бесперебойного обеспечения ГСМ действует приказ, предусматривающий запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом", – говорится в сообщении.


Отмечается, что 7 февраля Касым-Жомарт Токаев в рамках расширенного заседания правительства подчеркнул необходимость принятия системных мер для комплексной либерализации экономики. В этой связи Министерство подготовило предложения по принятию мер для либерализации экономики и поэтапного отхода от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы.


Источник: informburo.kz
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