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В Минпроме РК рассказали о компаниях, которых обвинили в переговорах с Украиной о поставках военной продукции

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 16:26
В Минпроме РК рассказали о компаниях, которых обвинили в переговорах с Украиной о поставках военной продукции
Фото: коллаж kursiv.media
В Минпромышленности раскрыли информацию о компаниях из Казахстана, которых обвинили в переговорах с «Укрспецэкспорт» о закупке российской военной продукции для нужд ВСУ. У двух из четырех компаний есть лицензия на оборот вооружения, говорится в ответе ведомства на запрос «Курсива».

«Из указанных в статье на оборот вооружения и военной техники имеют лицензии ТОО «NaviCo» и «BSKey Company». ТОО «ИГТ» и ИА «Сыздыков Т.С.» разрешительный документ на оборот вооружения и военной техники не выдавался», — говорится в сообщении.


Госорган отметил, что Минпром не ведет переговоры с госкомпанией Украины «Укрспецэкспорт» о закупках военной продукции РФ для нужд ВСУ. А также напомнил, что в Казахстане c августа 2022 года действует мораторий на экспорт продукции военного назначения.

Издание «РИА Новости» 7 марта со ссылкой на свой источник сообщило, что «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для Украины. Источник назвал четыре казахстанских компании, с которыми Киев якобы вел переговоры: TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С.». Он уточнял, что все фирмы зарегистрированы в Астане.


По данным eGov, ТОО «NaviCo» и «BSKey Company», у которых, как сообщили в Минпроме, есть лицензии на оборот вооружения, действительно зарегистрированы в Астане.

«Navi Co» появилось в 2006 году. Учредителем указан Максим Веселкин, руководителем Дмитрий Воробьев. Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и их частями, а также ремонтом и техобслуживанием инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Представители компании в интервью «Orda» назвали информацию российского СМИ «наглой клеветой», отметив, что в статье неправильно написано название фирмы.


ТОО «BSKey company», согласно данным из открытых источников, появилось в 2012 году. Учредителем и руководителем является Ардак Нуртазин. Компания занимается оптовой торговлей широким ассортиментом товаров «без какой-либо конкретизации».

ТОО «ИГТ», у которой нет разрешения на оборот военной техники, по информации из открытых источников, поменяло свое название в 2023 году на ТОО «ИНТЕРНЕШНЛ ГОЛД ТРАНС». Фирма зарегистрирована в Шымкенте в 2019 году. Ее учредителем и руководителем является Анастасия Есипова. Фирма занимается «предоставлением прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки». О четвертом юридическом лице ИА «Сыздыков Т.С.» информации в открытых источниках нет.

Минобороны опровергло сообщение «РИА Новости», напомнив, что в Казахстане с 2022 года действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.


Источник: kursiv.media
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