Продажу энергетиков детям и молодежи запретят в Казахстане

"В этой связи будет ограничение продаж для лиц младше 21 года. Кроме того, мы продвигаем нормы по запрету продажи в аппаратах и запрет в рекламе", - заявил он.

"Хорошая идея (поднятие налога - прим.), мы будем рассматривать. В целом в будущем мы планируем на эти (энергетики - прим.) и сахаросодержащие напитки. В том числе и на энергетики будет повышение", - добавил Тимур Султангазиев.

Продажу энергетиков запретят лицам до 21 года в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Выступая на брифинге в кулуарах Сената, Султангазиев подчеркнул, что энергетические напитки очень вредны, особенно для подрастающего поколения.Также будет рассмотрен вопрос о поднятии налогов для производителей энергетиков, сообщил чиновник.