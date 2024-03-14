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Новые железные дороги на 15 млрд долларов построят в РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:58
Новые железные дороги на 15 млрд долларов построят в РК
Фото: Kazinform
До 2030 года на территории страны будет построено 4,7 тысячи километров новых железных дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В рамках дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала и модернизации транспортной инфраструктуры в период с 2024 по 2030 годы планируется начать поэтапную реализацию новых проектов общей протяженностью 4,7 тысячи километров. Ориентировочная стоимость проектов составит 15 млрд и будет реализована в три этапа, — отметили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства.

По данным ведомства, первый этап реализации проектов планируется начать с 2024 года. В это время начнется строительство следующих дорог:


- Кызылорда-Жезказган (208 км) (участок по Улытауской области);
- Актобе-Кызылорда (742 км) (участки Актобе-262 км, Кызылорда — саксаул-480 км);
- Караганда-Жезказган (513 км);
- Объезд города Сарыагаш (102 км);

На втором этапе в период с 2024 по 2026 годы строительно-монтажные работы планируется начать на следующих участках:

- Атырау-Доссор (86 км);
- Астана-Костанай — граница РФ (830 км);
- Атырау-Уральск (320 км) (участки Атырау-Индер, Уральск-Чапаево);
- Обход города Туркестан (30 км).

Третий этап предусматривает модернизацию остальных проектов протяженностью в 1 434 км после 2026 года.


Источник: inform.kz
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