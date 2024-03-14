Новые железные дороги на 15 млрд долларов построят в РК

По данным ведомства, первый этап реализации проектов планируется начать с 2024 года. В это время начнется строительство следующих дорог:

До 2030 года на территории страны будет построено 4,7 тысячи километров новых железных дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.— В рамках дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала и модернизации транспортной инфраструктуры в период с 2024 по 2030 годы планируется начать поэтапную реализацию новых проектов общей протяженностью 4,7 тысячи километров. Ориентировочная стоимость проектов составит 15 млрд и будет реализована в три этапа, — отметили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства.- Кызылорда-Жезказган (208 км) (участок по Улытауской области);- Актобе-Кызылорда (742 км) (участки Актобе-262 км, Кызылорда — саксаул-480 км);- Караганда-Жезказган (513 км);- Объезд города Сарыагаш (102 км);На втором этапе в период с 2024 по 2026 годы строительно-монтажные работы планируется начать на следующих участках:- Атырау-Доссор (86 км);- Астана-Костанай — граница РФ (830 км);- Атырау-Уральск (320 км) (участки Атырау-Индер, Уральск-Чапаево);- Обход города Туркестан (30 км).Третий этап предусматривает модернизацию остальных проектов протяженностью в 1 434 км после 2026 года.