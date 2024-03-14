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Казахстанцы смогут вернуть свои деньги с QIWI-кошельков в рублях по упрощенной процедуре

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Казахстанцы смогут вернуть свои деньги с QIWI-кошельков в рублях по упрощенной процедуре
коллаж kursiv.media
QIWI Kazakhstan сообщил о том, что казахстанцы смогут вернуть свои средства с QIWI-кошельков, но только в рублях. Доступ к ним был временно приостанолен после отзыва лицензии у российского Киви банка. Пользователи смогут сделать это по упрощенной процедуре. Об этом сообщается в релизе, который находится в распоряжении «Курсива».

QIWI Kazakhstan сообщил, что обратился к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) России «с намерением выплатить» казахстанским гражданам деньги, которые находятся на заблокированных кошельках с балансом в рублях, долларах и евро. В QIWI Kazakhstan поступали обращения казахстанцев за помощью по выводу средств.


QIWI Kazakhstan совместно с АСВ начал процесс проработки схемы возврата средств из кошельков с балансом в рублях, долларах и евро, сообщает пресс-служба компании.

«Возможно, в скором времени команда QIWI Kazakhstan сможет порадовать казахстанцев новостью о возврате своих денег в упрощенном и адаптированном под юрисдикцию РК формате», – ответили в компании.


В конце февраля пополнение Qiwi-кошельков и возможность снять средства с них стали недоступны для клиентов платежной системы после отзыва лицензии у российского Киви банка. Регулятор принял решение после многократных нарушений банком антиотмывочного закона и нормативных актов Центробанка. После этого платежная система Qiwi заявляла, что решение банка России не повлияет на деятельность компании в Казахстане.


Источник: kursiv.media
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