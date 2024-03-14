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После приговора Бишимбаеву общество ждут серьезные перемены - спикер сената

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:51
После приговора Бишимбаеву общество ждут серьезные перемены - спикер сената
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
АСТАНА, 14 мар – Sputnik. После рассмотрения и завершения судебного дела над Куандыком Бишимбаевым, обвиняемого в жестком убийстве гражданской жены, в обществе будут серьезные изменения, считает председатель сената Маулен Ашимбаев.

"После того, как будет поставлена точка в этом судебном процессе, после того, как все это будет освещаться с вашей помощью, после принятия закона, который сейчас мы рассматриваем (Законопроект о защите прав женщин и детей, который предусматривает ужесточение наказания за бытовое насилие - Sputnik), в любом случае будут серьезные изменения в нашем обществе", - сказал он на брифинге в сенате.


По словам Ашимбаева, еще год назад ситуация в стране была иной.

"Сейчас люди по-другому реагируют на абьюзерство, по-другому реагируют на какие-то факты бытового насилия. Когда возникают проблемы, женщины уже не молчат, открыто выражают свой протест и общество их поддерживает", - говорит спикер сената.


Он также высказал свою уверенность в том, что процесс будет справедливым.

"Я не думаю, что кто-то сейчас поведётся на какие-то манипуляции. Поэтому журналисты тоже должны спокойно ситуацию воспринимать. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы процесс был объективным, справедливым и законным. Все сейчас понимают свою ответственность", — заключил Ашимбаев.


По каким статьям судят Бишимбаева:

- пункт 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса - убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (от 15 до 20 лет либо пожизненной срок);

- пункт 1 части 2 статьи 110 кодекса - причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок).

Его двоюродный брат, директор "Гастро-центра" Бахытжан Байжанов обвиняется по статье 432 Уголовного кодекса "Укрывательство особо тяжкого преступления" и по статье 434 "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".

Что известно о Бишимбаеве

- Куандык Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кызылорде. Разведен, имеет троих сыновей и дочь.

- В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления в Алматы.

- В 2001 году получил диплом Таразского государственного университета имени Дулати. В том же году по программе "Болашак" в США окончил университет имени Вашингтона.

- Свою трудовую деятельность начал в качестве менеджера в АО "Банк развития Казахстана".

- В 2002 году стал начальником отдела функционального анализа департамента бюджетной политики и планирования и заместителем начальника управления инвестиционного планирования и анализа министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.

- В 2005 году был назначен советником министра экономики и бюджетного планирования. Спустя несколько лет стал помощником президента Казахстана.

- В разные годы работал также заместителем министра торговли и экономического развития Казахстана, председателем правления Национального управляющего холдинга "Байтерек", министром национальной экономики республики.

- В 2018 году Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции, в 2019-м он вышел по УДО.


Источник: sputnik.kz
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