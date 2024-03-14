Минздрав: Прием у узкого специалиста без направления возможен в определенных случаях

"В каждой поликлинике разработаны свои механизмы, информационные приложения, разные медицинские информационные системы, через которые можно записаться онлайн, можно записаться через регистратуру. Некоторые организации до сих пор практикуют хождение через живые очереди. Соответственно, в каждой поликлинике свой механизм записи к тому или иному специалисту", – пояснил Тимур Султангазиев.

"Поскольку обращаться напрямую граждане смогут только по определённым направлениям, по которым действительно, есть очевидные и объективные потребности", - отмечает вице-министр.

"Например, если зуб болит, необязательно идти к терапевту или врачу общей практики, чтобы попасть к стоматологу. Можно напрямую идти к стоматологу. Или, например, если травму получил, можно идти сразу к травматологу, чтобы получить ту или иную медицинскую помощь. Соответственно, только по таким достаточно объективным случаям будет разрешено без направления врача общей практики идти к узкому специалисту, – пояснил он.

АСТАНА, 14 мар – Sputnik. Ранее министерство здравоохранения внесло изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания поликлинической помощи. Таким образом, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в сенате разъяснил как будет работать новая норма.Большого ажиотажа и наплыва пациентов нововведение не вызовет, уверены в Минздраве.К стоматологу или травматологу можно будет обращаться без направления терапевта, уточнил Султангазиев.- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;- заболевания дерматовенерологического профиля;- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;- приемы онколога и онкогематолога;- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.