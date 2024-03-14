Заявление с обвинением Алии Назарбаевой в рейдерстве зарегистрировали в Генпрокуратуре

В конце февраля соучредитель ТОО «ТПК Азия» Нурлан Бимурзин и его бизнес-партнёр Мегдат Калиев сообщили, что они в своё время стали жертвами рейдерской атаки со стороны Алии Назарбаевой и жены бывшего председателя Конституционного суда Игоря Рогова — Валентины Роговой.

«У нас был знакомый банкир, ныне покойный, заместитель председателя Темирбанка. Он пришёл к нам и сказал, что Алия Назарбаева хочет с нами встретиться и в целом знает о нашей проблеме и предлагает защиту. Эту защиту она оценила в 50 % долевого участия в нашей компании. Она не разбирается в бизнесе, но носит фамилию Назарбаева. 4 сентября 2002 я разделил 50 % — на Алию, 25% — на Нурлана и 25% оставил себе», - рассказал Калиев в интервью Orda.kz.

Информацию об этом подтвердили в ведомстве, сообщает Orda.kz.Обращение зафиксировано в Книге учёта информации Генпрокуратуры и направлено в Агентство по финансовому мониторингу для принятия процессуального решения.По словам заявителей, в 2003 году Алия Назарбаева якобы.захватила действующий бизнес на сумму 170 млн долларов, который включал семь нефтебаз и 96 автозаправочных станций. Бимурзину и Калиеву будто бы угрожали физической расправой и тюрьмой.Бимурзин добавил, что под давлением вынужден был продать актив стоимостью 170 млн тенге по фиктивной цене 18 000 тенге.