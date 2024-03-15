Сколько миллиардов тенге перевели казахстанцы за рубеж в 2023 году

"Существенная доля операций в 95% – трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами. 72% от совокупного объема переводов денег, проведенных через СМДП, составили отправленные за рубеж переводы, объем которых в 2023 году достиг 961,4 млрд тенге... Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составила 372,2 тыс. тенге", – говорится в сообщении.

"23% от совокупного объема составили полученные денежные переводы из-за рубежа, объем которых за данный период достиг 305,8 млрд тенге... Средняя сумма одного перевода в Казахстан из-за рубежа – 282,3 тыс. тенге". Пресс-служба Нацбанка РК

"Системы международных денежных переводов (СМДП) используются для переводов без открытия банковского счета. В основном, данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами", – добавили в пресс-службе НБК.

В Национальном банке Казахстана (НБК) предоставили отчет по системам международных денежных переводов (СМДП), сообщает Zakon.kz.Согласно информации НБК, совокупный объем переводов денег, проведенных через СМДП за 2023 год, составил 1,33 трлн тенге – это на 26% ниже показателя 2022 года (снижение фиксируется в большей степени по объемам полученных переводов).Узбекистан (27,5%);Россия (25,1%);Турция (23,1%);Грузия (9,6%);Кыргызстан (3,4%).Россия (35,3%);США (11,0%);Узбекистан (11%);Южная Корея (10,7%);Турция (6,4%).