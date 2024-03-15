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Что делать, если повредил авто, наехав на яму? Рекомендации МВД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:44
Что делать, если повредил авто, наехав на яму? Рекомендации МВД
Фото: Tengrinews.kz
В МВД рассказали, что делать, если вы заметили дефект на дороге или повредили автомобиль, налетев на яму, передает Tengri Auto.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 53 Закона Республики Казахстан "О дорожном движении" участники дорожного движения обязаны принять меры в случае обнаружения или создания на дороге препятствия для дорожного движения по устранению этого препятствия, а если это невозможно, обозначить это препятствие в соответствии с требованиями Закона или иным способом, обеспечивающим безопасность дорожного движения, и сообщить о препятствии в уполномоченный орган.

"При непосредственном обнаружении дефектов на проезжей части, которые создают угрозу безопасности дорожного движения либо могут повлечь возникновение дорожно-транспортных происшествий, участнику дорожного движения, обнаружившему такие дефекты и недостатки, следует обратиться в центр оперативного управления полиции по телефону 102 или 112, а также в контакт-центр АО "НК "КазАвтоЖол" - 1403", - сообщили в пресс-службе министерства.


По данным МВД, каждый житель страны может направлять в органы внутренних дел любую фото- и видеоинформацию с помощью мобильного приложения "102". Через систему также можно подать обращение, связаться с оператором путем аудио- или видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования.

"Кроме того, можно обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции. В системе предусмотрен модуль массового оповещения граждан через чат-боты в Telegram и Facebook, а также через электронную почту. "Умные" виртуальные ассистенты во ВКонтакте, Telegram, Facebook могут позволить гражданам найти ответы на имеющиеся вопросы самостоятельно и снизят нагрузку на операторов контакт-центров. В случае, если чат-бот не сможет ответить на запрос, есть возможность связаться с оператором или зарегистрировать обращение".


Как сообщили в министерстве, при получении информации о дефекте к месту выявления незамедлительно направляется экипаж полиции для принятия соответствующих мер безопасности с одновременным информированием дорожно-коммунальных органов для ликвидации дефектов либо установки соответствующих дорожных знаков.


Источник: tengrinews.kz
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